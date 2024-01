Nashik News: पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरण्यास प्रारंभ! पहिल्या टप्प्यात सुमारे 15 हजार शिक्षक भरती प्रक्रिया

नाशिक : शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे शिक्षक भरतीच्या कार्यवाहीला मुहूर्त लागला असून सोमवार (ता.२९) पासून शासनाच्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यातील सुमारे १५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

याअंतर्गत उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम भरून देण्यास सुरवात झाली आहे. (Start Filling Priority on Holy Portal About 15 thousand teachers recruitment process in first phase Nashik News)