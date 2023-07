B. Ed CET Exam: बीएड सीईटी परीक्षेसाठी उमेदवारांना अधिक वेळ

By

B. Ed CET Exam : नाशिकमधील बीएड सीईटी परीक्षेतील हलगर्जीपणाबद्दल काय कारवाई केली, असा प्रश्‍न आमदार सत्यजित तांबे यांनी आज विधानपरिषदेत उपस्थित केला. त्यास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. (More time for candidates for B Ed CET Exam nashik)

श्री. पाटील म्हणाले, की नाशिक जिल्ह्यातील पाच परीक्षा केंद्रांपैकी दोन परीक्षा केंद्रांवर तांत्रिक अडचण झाल्यामुळे दोन परीक्षा केंद्र परीक्षेच्या दोन दिवस आधी बदलण्यात आले. विद्यार्थ्यांना त्यासंबंधीची माहिती फोन व एसएमएसद्वारे देण्यात आली होती.

मूळ परीक्षा केंद्रावरील उमेदवारांना नवीन परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी सेवा पुरवठादारातर्फे गाडीची व्यवस्था आणि उशिरा आलेल्या उमेदवारांना परीक्षेचा वेळ वाढवून देण्यात आला.