पंचवटी (जि. नाशिक) : सुशोभीकरणासाठी गोदापात्रात बसविण्यात येत असलेल्या दगडी फरशा कायम वादात राहिल्या आहेत. गोदावरीला पाणी वाढताच फरशा उखडणे, त्यांचे तुकडे पडणे, त्या प्रवाहात वाहने, हे प्रकार होत असताना, शनिवारी (ता. २७) गांधी तलावालगतच्या दगडी फरशांवरून अनेक वाहने व पादचारी घसरून पडले. या दगडी फरशांवर शेवाळ होणार नाही, असा दावा या घसरगुंडीच्या प्रकाराने फोल ठरला असल्याची चर्चा या परिसरात होती. (Moss on stone tiles at gandhi talav Pedestrian falling with vehicle nashik news)

पावसामुळे गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. तो विसर्ग शुक्रवारी (ता. २६) थांबविण्यात आला. त्यामुळे शनिवारी सकाळी गांधी तलाव, रामकुंड, यशवंतराव महाराज मंदिर पटांगण, एकमुखी दत्तमंदिर, चक्रधर स्वामी मंदिर या परिसरात दगडी फरशा बसविण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर शेवाळाचा थर जमा झाला. हा थर अत्यंत गुळगुळीत असल्याने त्यावरून पाय घसरून पडणे, वाहने घसरणे असे प्रकार सकाळपासून सुरू झाले.

या परिसरात सकाळी श्राद्धविधीसाठी बाहेरगावाहून येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यांना या परिसराची माहिती नसल्याने या फरशांवरून घसरून पडण्याचे प्रकार घडत होते. या परिसरात सुरू झालेली घसरगुंडी बघून पंचवटी विभागीय अधिकारी कैलास राभडिया, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय दराडे यांनी तत्काळ वॉटरग्रेस प्रोडक्टच्या ४५ कर्मचाऱ्यांमार्फत या परिसरात ब्लिचिंग पावडर टाकून दगडावर साचलेले शेवाळ काढले.

