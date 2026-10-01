नाशिक,: परीक्षांचे वेळापत्रक पाळणे, परीक्षेतील प्रश्नांचा दर्जा, वेळेत निकाल यासह पेपरफुटीसारखे गैरप्रकारांबाबत उमेदवारांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ कोण असावे, इथपासून परीक्षा केंद्रावर नियुक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या काय जबाबदाऱ्या असतील, यासारख्या परीक्षेतील घटकांसाठी ‘मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट’ तयार करणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) प्रमुख व अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिली..नाशिक विभागातील उमेदवार, पालक यांच्यासह इतर विविध घटकांच्या सूचना मांडण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे बैठक घेतली. यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना व्ही. राधा म्हणाल्या, की तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर केला जाणार आहे. यातील सूचनांची अंमलबजावणी तीन टप्यात करता येईल. काही सूचना तातडीने अवलंब करण्यासारख्या असतील. धोरणात्मक बाबींसंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व शासन त्यांच्या स्तरावरील विषयांवर निर्णय घेऊन मध्यम व दीर्घ कालावधीत काही सूचनांची अंमलबजावणी करता येईल..पोलिस महासंचालक सदानंद दाते म्हणाले, की परीक्षेची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता वाढावी, अशा सूचना समिती मांडेल. इतर राज्यांतील तसेच परदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास केला जाईल. यापूर्वीच्या पेपरफुटी प्रकरणाच्या कारवाईविषयी ते म्हणाले, की वेगाने तपास सुरू असून, दोषारोपपत्र लवकर सादर केले जाईल. स्पर्धा परीक्षा विषयक गैरव्यवहारावर सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाची तरतूद असून, दोषींना कठोर शिक्षेसाठी प्रयत्न केले जातील. आगामी परीक्षांमध्ये गैरप्रकार टाळण्यासाठी पेपरफुटीसंदर्भातील कायदे कठोर केले जातील..विभागीय आयुक्त डॉ.प्रविण गेडाम म्हणाले, की उमेदवारांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले आहे. प्रश्नांच्या दर्जापासून इतर सर्वांकश मुद्यांवर विचारविनिमय करुन समिती या सूचनांची दखल घेईल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल (निवृत्त) अजित भोसले यांनी उमेदवारांना केंद्रस्थानी ठेऊन व्यापक, सर्वसमावेशक आणि कालमर्यादित शिफारशी केल्या जातील, असे सांगितले. डॉ. एन. रामस्वामी यांनी राज्य शासनाची भूमिका आणि एमपीएससीची भूमिका यांचाही अभ्यास करणार असल्याचे स्पष्ट केले. वीरेंद्र सिंह यांनी भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची कार्यप्रणाली निशिश्चत करण्यावरही भर दिला जाईल.व्ही. राधा म्हणाल्या...आयोगाच्या धोरणांमध्ये सातत्याची उमेदवारांची अपेक्षा रास्त ‘‘वन प्लॅटफॉर्म, वन रजिस्ट्रेशन’’मुळे अनेक प्रश्न सुटण्यास होईल मदत ‘उमेदवार पुरेसे असूनही जागा रिक्त’’ ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सूचविणार उपायमहिला उमेदवार, दिव्यांग उमेदवारांना पायाभूत सुविधा मिळणे अपेक्षितइतर राज्यांतील परीक्षा पद्धतीचाही करणार अभ्यास..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.