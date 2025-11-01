नाशिक

MPSC Exam : एमपीएससी निकालावर आरक्षण धोरणाचा 'ब्रेक'! १०७ उमेदवारांचा न्यायालयीन लढा; अंतिम निकाल लांबणीवर जाण्याची शक्यता

MPSC Releases Provisional Merit List for State Services Main Exam 2024 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२४ च्या सर्वसाधारण गुणवत्तायादीवरून आरक्षणाशी संबंधित तांत्रिक मुद्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. मुलाखतीस नाकारलेल्या १०७ उमेदवारांनी आक्रमक पवित्रा घेत अंतिम निकालाला आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुरुवारी (ता. ३०) रात्री उशिरा राज्‍यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२४ ची सर्वसाधारण गुणवत्तायादी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर अर्जातील आरक्षणाच्‍या तांत्रिक मुद्यावरून मुलाखतीसाठी नाकारलेल्‍या उमेदवारांनी न्‍यायालयीन लढा देण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. याचा परिणाम होऊन अंतिम निकाल लांबणीवर जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

