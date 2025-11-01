MPSC Exam : एमपीएससी निकालावर आरक्षण धोरणाचा 'ब्रेक'! १०७ उमेदवारांचा न्यायालयीन लढा; अंतिम निकाल लांबणीवर जाण्याची शक्यता

नाशिक: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुरुवारी (ता. ३०) रात्री उशिरा राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२४ ची सर्वसाधारण गुणवत्तायादी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर अर्जातील आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्यावरून मुलाखतीसाठी नाकारलेल्या उमेदवारांनी न्यायालयीन लढा देण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. याचा परिणाम होऊन अंतिम निकाल लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..आयोगाने एक हजार ४०९ उमेदवारांच्या नावांचा समावेश असलेली तात्पुरती गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये मुख्य परीक्षा व मुलाखत यांच्या कामगिरीच्या आधारे उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांचा तपशील जारी केला आहे. परंतु यादी जाहीर झाल्यानंतर वेगळाच वाद समोर आला आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील असलेले ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून मुलाखतीस पात्र ठरले होते. .अशा उमेदवारांना ऐन मुलाखतीच्या वेळी बाद करण्यात आले. याशिवाय त्यांच्याकडून ‘डिक्लरेशन फॉर्म’ भरून घेण्यात आला. यामध्ये प्रवर्ग निवडताना चूक झाल्याचा कबुली जबाब घेताना आयोगाची चूक नसल्याचे उमेदवारांकडून लिहून घेतले होते. त्यानंतर या उमेदवारांना मुलाखत न घेता बाद करण्यात आले..त्यामुळे मुलाखतीसाठी एक हजार ५१६ उमेदवार पात्र ठरलेले असताना आयोगाच्या ३० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीत एक हजार ४०९ उमेदवारांचा समावेश आहे. उर्वरित १०७ उमेदवारांना मुलाखत न घेता बाद केले आहे. या उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली असताना आयोगाच्या बाजूने निकाल लागला होता. .परंतु उमेदवारांचे निकालाने समाधान न झाल्याने ते न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत. सर्वसाधारण गुणवत्तायादी जाहीर झाल्यानंतर या उमेदवारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर याचिका दाखल झाली, तर त्यावर निकाल येईपर्यंत अंतिम गुणवत्तायादी जाहीर होण्यात अडसर येऊ शकतो..Education News : गुणवत्ता ढासळण्याची भीती! जानोरी जिल्हा परिषद शाळेतील पालकांची सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले काढण्याची मागणी.‘ते’ दोन उमेदवार कोण?आयोगाने जाहीर केलेल्या गुणवत्ता यादीतील दोन उमेदवारांच्या समावेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा संदेश समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. दोन उमेदवार मूळ ‘ईडब्ल्यूएस’ नसून, गुणवत्तायादीत ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गात त्यांची नावे दाखवत असल्याचा दावा केला गेला आहे. पुराव्यासह या उमेदवारांचे नावे जाहीर करण्याचा इशारा संदेशात दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.