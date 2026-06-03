MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!

कोकणगाव : स्पर्धा परीक्षांच्या रणांगणात अपयशाने खचून न जाता तब्बल १४ वर्षे अविरत संघर्ष करणाऱ्या सागर भारतराव सावंत (रा. आगार बु., ता. मालेगाव) यांची (Sagar Sawant MPSC success story) अखेर सहायक आयुक्त, समाजकल्याण (गट-अ) पदी निवड झाली आहे..साध्या शेतकरी कुटुंबातील सागर यांनी ग्रामीण भागात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुणे विद्यापीठातून एमबीए केले. खासगी नोकरीऐवजी त्यांनी एमपीएससीचा कठीण मार्ग निवडला. या प्रवासात त्यांनी २५ पेक्षा अधिक मुख्य परीक्षा आणि ७ मुलाखती दिल्या. दुर्दैवाने ७ वेळा केवळ एका गुणाने त्यांना अपयश आले..२०१४ मध्ये पीएसआयच्या शारीरिक चाचणीदरम्यान पाय फ्रॅक्चर होण्याचा मोठा धक्काही त्यांनी सहन केला. वाढते वय आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांनी नाशिकमध्ये मार्गदर्शन अकॅडमी सुरू करून स्वतःच्या अभ्यासासोबतच इतर विद्यार्थ्यांनाही दिशा दिली..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.‘कदम कदम बढाए जा’ या जिद्दीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अखेर त्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात क्लास-१ अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.