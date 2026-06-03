नाशिक

MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!

Sagar Sawant’s 14-Year Journey to Success : १४ वर्षे अथक परिश्रम, सात वेळा एका गुणाने अपयश आणि गंभीर दुखापतीचा सामना करत सागर सावंत यांनी अखेर एमपीएससीत मिळवलं यश
Sagar Sawant MPSC success story

Sagar Sawant MPSC success story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोकणगाव : स्पर्धा परीक्षांच्या रणांगणात अपयशाने खचून न जाता तब्बल १४ वर्षे अविरत संघर्ष करणाऱ्या सागर भारतराव सावंत (रा. आगार बु., ता. मालेगाव) यांची (Sagar Sawant MPSC success story) अखेर सहायक आयुक्त, समाजकल्याण (गट-अ) पदी निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
MPSC Exam
mpsc
MPSC candidates
MPSC results
Success story