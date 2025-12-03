MSME

MSME

sakal 

नाशिक

Nashik News : योजना कागदावर, उद्योजक रस्त्यावर! अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून 'एमएसएमई' आक्रमक; शासनावर साधला निशाणा

Persistent Challenges Faced by MSMEs in Maharashtra : नाशिकमधील उद्योजकांनी ‘सकाळ संवाद’च्या व्यासपीठावरून शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि उद्योगांशी संबंधित समस्यांवर चिंता व्यक्त केली. यावेळी 'एक देश एक टेरिफ' लागू करण्याची मागणी करण्यात आली
Published on

नाशिक: राज्यातील उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने चांगल्या योजना आखल्या आहेत, पण शासकीय यंत्रणांकडून या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने उद्योग क्षेत्राच्या समस्या व अडचणी कायम आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे ग्रामीण भागातील उद्योजक घडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
maharashtra
MIDC
Infrastructure
entrepreneur
Government