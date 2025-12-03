नाशिक
Nashik News : योजना कागदावर, उद्योजक रस्त्यावर! अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून 'एमएसएमई' आक्रमक; शासनावर साधला निशाणा
Persistent Challenges Faced by MSMEs in Maharashtra : नाशिकमधील उद्योजकांनी ‘सकाळ संवाद’च्या व्यासपीठावरून शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि उद्योगांशी संबंधित समस्यांवर चिंता व्यक्त केली. यावेळी 'एक देश एक टेरिफ' लागू करण्याची मागणी करण्यात आली
नाशिक: राज्यातील उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने चांगल्या योजना आखल्या आहेत, पण शासकीय यंत्रणांकडून या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने उद्योग क्षेत्राच्या समस्या व अडचणी कायम आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे ग्रामीण भागातील उद्योजक घडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.