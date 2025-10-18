नाशिक

Nashik News : दिवाळी भेट! नाशिक एसटीचा 'आवडेल तिथे प्रवास' पास दरात कपात; प्रवाशांसाठी जादा बसगाड्यांची सोय

MSRTC Adds Extra Buses for Diwali Festive Rush : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) नाशिक विभागातर्फे दिवाळीनिमित्त प्रवाशांच्या सोयीसाठी नियमित फेऱ्यांव्यतिरिक्त पुणे, धुळे, छत्रपती संभाजीनगरसह प्रमुख शहरांसाठी जादा बसगाड्या सोडण्यात आल्या आहेत.
नाशिक: दिवाळीनिमित्त प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नाशिक विभागाने जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या आहेत. पुणे तसेच धुळ्यासाठी नाशिकहून दर पंधरा मिनिटांनी बस उपलब्‍ध असेल. तर छत्रपती संभाजीनगर, नंदुरबार, सटाणा या ठिकाणांसाठी दर अर्धा तासाला बस सुटणार आहे. ‘आवडेल तिथे प्रवास’ योजनेतील पासच्‍या दरांमध्ये कपात करत महामंडळाने प्रवाशांना दिवाळी भेट दिली आहे.

