MUHS summer exam 2025 : ‘एमयुएचएस’च्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने; राज्यातील १३ हजार विद्यार्थी प्रविष्ट

नाशिक: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्र-२०२५ च्या चौथ्या टप्प्यातील लेखी परीक्षांना मंगळवार (ता.९) पासून सुरवात होत आहे. विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची परीक्षा २६ सप्टेंबरपर्यंत पार पडेल. राज्यातील एकूण १०७ परीक्षा केंद्रावर संचलित होणार आहे. गैरप्रकार टाळण्यासाठी परीक्षेच्या दिवशीच संबंधित विषयाची प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा केंद्रास उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..या परीक्षेत पदवी अभ्यासक्रमांचे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयुएमएस,बीएचएमएस परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये एकूण सुमारे १३ हजार ६८२ विद्यार्थी संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रविष्ट होणार आहेत. हिवाळी २०२४ टप्पा-४ व उन्हाळी २०२५ टप्पा १ ते ३ मधील अभ्यासक्रमांच्या प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन प्रणालीद्वारे परीक्षाकेंद्रावर पेपर सुरु होण्याआधी पाठविण्यात आलेल्या आहेत. .तसेच ऑनलाइन संगणक प्रणालीद्वारे उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करून तपासण्याचे कार्यही यशस्वीरीत्या केलेले आहे. याचप्रमाणे उन्हाळी-२०२५ टप्पा-४ परीक्षेच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन संगणक प्रणालीद्वारे परीक्षाकेंद्रावर परीक्षेच्या दिवशी पाठविण्यात येणार असल्याचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. संदीप कडू यांनी माहिती दिली..Pavitra Portal Protest : 'पवित्र पोर्टल' रद्द करा, अन्यथा शाळा बंद करू; अर्जुन कोकाटे यांचा शासनाला इशारा.या अभ्यासक्रमांच्या प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन संगणक प्रणालीद्वारे परीक्षाकेंद्रावर परीक्षेच्या दिवशी पाठविण्यात येणार असल्याने सर्व परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी परीक्षाकेंद्रावर एक तास अगोदर म्हणजेच सकाळ सत्रासाठी सकाळी नऊला परीक्षाकेंद्रावर उपस्थित राहावे, असे आवाहन विद्यापीठातर्फे केले आहे.