Mukne Water Supply Project : मुकणे पाणी योजनेचे टेंडर पुन्हा वादात, ठेकेदारांसाठी मुदतवाढ

नाशिक: मुकणे धरण थेट पाणीपुरवठा योजनेसाठी राबविण्यात आलेल्या फेरनिविदा प्रक्रियेची मुदत संपुष्टात येत असतानाच नव्याने तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मक्तेदारांची मागणी नसतानाही मुदतवाढ दिल्याने विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने मुकणे पाणीपुरवठा योजना वादात सापडली आहे..सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच शहराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन २०१७ मध्ये मुकणे पाणीपुरवठा योजना राबविली. तत्कालीन गरज लक्षात घेऊन १३७ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र तयार करण्यात आले. त्या वेळी चार केंद्रांना मंजुरी घेण्यात आली होती. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता दुप्पट म्हणजे १३७ वरून २७४ प्रतिदिन दशलक्ष लिटर क्षमतेचे केंद्र आता उभारले जाणार आहे. .त्याशिवाय जलवाहिन्यांचा विस्तार विल्होळी ते साधुग्रामपर्यंत केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली. परंतु दोनच कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविल्याने स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली. विष्णू प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड, कोया कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनसीसी, जेडब्ल्यूआयएल या चार कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला. .तांत्रिक तपासणी केल्यानंतर चारही कंपन्या अपात्र ठरविण्यात आल्या. त्यामुळे अल्प मुदतीचीची फेरनिविदा मागविल्या. १९ सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती. परंतु कुठलेही तांत्रिक कारण न देता मुदतीपूर्वीच तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. २२ सप्टेंबरपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत वाढविली असून, २३ सप्टेंबरला निविदा उघडल्या जाणार आहे.