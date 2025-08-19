Chandwad Accident News : चांदवडजवळ टायर फुटल्याने बसला आग; ३९ प्रवाशांचा जीव वाचला

चांदवड: मुंबई- आग्रा महामार्गावर चांदवड तालुक्यातील आडगाव टप्पा शिवारात सोमवारी (ता. १८) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास इंदूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या खासगी आरामदायी बसला टायर फुटल्याने आग लागली. वेळीच बसमधील सर्व प्रवासी खाली उतरल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र, प्रवाशांचे सर्व सामान जळून खाक झाले असून, बसच्या आतील भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. बसमध्ये एकूण ३९ प्रवासी होते..राज रतन ट्रॅव्हल्स कंपनीची (एमपी ०९, झेडएफ ९९९०) ही बस पहाटे चांदवड तालुक्यातील मंगरूळ टोल नाक्याजवळ स्वागत हॉटेलच्या अलीकडे आली असता, अपघात घडला. अचानक टायर फुटल्याने बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस रस्त्यालगत घेतली. मात्र घर्षणामुळे बसने पेट घेतला..अचानक आगीची लपट दिसताच प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. काही प्रवासी झोपेत असतानाच आग लागली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सर्वांनी आपले सामान तेथेच सोडून जीव वाचविण्यासाठी बसमधून तातडीने बाहेर पळ काढला. उतरताना एक महिला प्रवासी किरकोळ जखमी झाली..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदोन्नतीला ब्रेक; अधिकाऱ्यांमधील वादामुळे प्रक्रिया स्थगित.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ व सहकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. सोमा कंपनीच्या अग्निशमन दलालाही पाचारण करण्यात आले. दलाच्या जवानांनी शर्थीने प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. त्यानंतर सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या खासगी बसमधून मुंबईकडेताज्या बातम्या , ताज्या मराठी बातम्या , मराठी बातम्या , ताज्या बातम्या भारत , महाराष्ट्र News , marathi batamya , महाराष्ट्र News , maharashtra news today , maharashtra news , latest marathi news , marathi batmya , मराठी बातम्या ताज्या , news marathi , india live news , india news today , india news updates रवाना करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी चांदवड पोलिसांत नोंद झाली असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.