Crime News : नाशिकमध्ये अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीचा प्रियकर अटकेत

नाशिक: मुंबई-आग्रा महामार्गावरील गरवारे बसथांब्यानजीक शनिवारी (ता. १३) सकाळी दगडाने ठेचून खून करण्यात आलेल्या तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे. इंदिरानगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सदरील तरुण लेखानगर परिसरातील असून, तो रात्रीपासून बेपत्ता होता. दरम्यान, पत्नीचा प्रियकर व त्याच्या साथीदारांनी या तरुणाचा खून केल्याचे समोर आले. संशयित पत्नीला इंदिरानगर पोलिसांनी ताब्यात घेत संशयित प्रियकरास अहिल्यानगरमधून अटक करण्यात आली आहे. .संतोष अशोक काळे (वय ३८, रा. इंदिरा गांधी वसाहत-१, लेखानगर) असे खून करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संतोष ऊर्फ छोटू काळे हा शुक्रवारी (ता. १२) रात्री आठ-साडेआठच्या सुमारास एका तरुणाबरोबर बाहेर जाऊन येतो, म्हणून गेला; परंतु रात्री उशिरापर्यंत परत आला नाही. त्यामुळे त्याच्या पत्नीने सासरे अशोक काळे यांना माहिती दिली. त्यांनी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात बेपत्ताची तक्रार दिली. त्यानुसार मध्यरात्रीपासून पोलिस शोध घेत होते..दरम्यान, शनिवारी सकाळी नऊच्या सुमारास महामार्गावरील गरवारे बसथांब्याजवळ दगडाने ठेचलेल्या अवस्थेतील तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. इंदिरानगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हातावर छोटू नाव गोंदलेले असल्याने त्याची ओळख पटली. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून पुरावे संकलित केल्यावर मृतदेह विच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला..अनैतिक संबंधातून खूनइंदिरानगर पोलिसांनी केलेल्या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली. मृत संतोष काळे याच्या पत्नीचे माहेर अहिल्यानगर येथील आहे. तेथीलच प्रफुल्ल कांबळे या संशयित तरुणाशी तिचे दहा वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. त्यावरून काळे दांपत्यात वाद व्हायचे. संतोषला मद्याचे व्यसन असून, मद्यासाठी तो पत्नी पार्वतीने पैसे न दिल्यास मारहाणही करायचा. याबाबत तिने संशयित प्रफुल्ल कांबळे यास सांगितले असता, शुक्रवारी तो आणि त्याचे दोन साथीदार नाशिकला आले. त्यांच्याबरोबरच संतोष रात्री गेला. .त्यानंतर त्यांच्यात वाद झाले आणि त्यातूनच संशयितांनी त्याचा दगडाने ठेचून खून केल्याचे समोर आले आहे. संशयित प्रफुल्लला अटक करण्यासाठी पथक अहिल्यानगरला रवाना झाले असून, त्यास ताब्यात घेतल्याचे समजते. मृताची पत्नी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करते; तर संतोष मजुरीकाम करायचा. या प्रकरणी संशयितांविरोधात इंदिरानगर पोलिसांत खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Chinchwad Crime : चिंचवडमध्ये टेम्पो चालकाला लुटले; गुन्हेगारांना अटक.पत्नी कटात?पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत संतोषच्या पत्नीचा कटात सहभाग असल्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. संतोष हा संशयित कांबळे याच्याबरोबर गेला; परंतु त्यांनी त्याचा खून केला, याची तिला माहिती नसल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले. संशयित कांबळेच्या चौकशीतून ती या कटात सामील आहे की नाही, याचा खुलासा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.