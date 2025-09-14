नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीचा प्रियकर अटकेत

Murder Near Garware Bus Stop in Nashik : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील गरवारे बसथांब्यानजीक शनिवारी सकाळी दगडाने ठेचून खून करण्यात आलेल्या तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: मुंबई-आग्रा महामार्गावरील गरवारे बसथांब्यानजीक शनिवारी (ता. १३) सकाळी दगडाने ठेचून खून करण्यात आलेल्या तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे. इंदिरानगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सदरील तरुण लेखानगर परिसरातील असून, तो रात्रीपासून बेपत्ता होता. दरम्यान, पत्नीचा प्रियकर व त्याच्या साथीदारांनी या तरुणाचा खून केल्याचे समोर आले. संशयित पत्नीला इंदिरानगर पोलिसांनी ताब्यात घेत संशयित प्रियकरास अहिल्यानगरमधून अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
Bus Stand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com