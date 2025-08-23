नाशिक

Crime News : जुने नाशिक मधील मसाज पार्लरवर पोलिसांचा छापा; देहविक्री व्यवसाय उघड, ५ महिलांची सुटका

The Dark Side of Mumbai Naka: Human Trafficking Exposed : नाशिकच्या मुंबई नाका परिसरातील एका मसाज पार्लरमध्ये छापा टाकून देहविक्रीचा व्यवसाय उघडकीस आणत पोलिसांनी ५ महिलांची सुटका केली आणि एका महिलेला ताब्यात घेतले.
Updated on

जुने नाशिक: मुंबई नाका परिसरातील उच्चभ्रू ठिकाणी असलेल्या व्यावसायिक संकुलात मसाज पार्लरच्या नावाखाली देह विक्री व्यवसाय सुरू होता. मध्यवर्ती गुन्हे शाखेने मसाज पार्लरवर कारवाई करत पाच पीडित महिलांची सुटका करत व्यवसाय करणाऱ्या संशयित महिलेसही ताब्यात घेण्यात आले. खुशबू परेश सुराणा असे संशयित महिलेचे नाव आहे. न्यायालयात उभे केले असता तिला तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

