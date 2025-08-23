Crime News : जुने नाशिक मधील मसाज पार्लरवर पोलिसांचा छापा; देहविक्री व्यवसाय उघड, ५ महिलांची सुटका

जुने नाशिक: मुंबई नाका परिसरातील उच्चभ्रू ठिकाणी असलेल्या व्यावसायिक संकुलात मसाज पार्लरच्या नावाखाली देह विक्री व्यवसाय सुरू होता. मध्यवर्ती गुन्हे शाखेने मसाज पार्लरवर कारवाई करत पाच पीडित महिलांची सुटका करत व्यवसाय करणाऱ्या संशयित महिलेसही ताब्यात घेण्यात आले. खुशबू परेश सुराणा असे संशयित महिलेचे नाव आहे. न्यायालयात उभे केले असता तिला तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..मुंबई नाका परिसरातील व्यावसायिक संकुलात मसाज पार्लरच्या नावाखाली देहविक्री व्यापार सुरू होता. मध्यवर्ती गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक शेरखान पठाण यांना माहिती मिळाली असता सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनात वरिष्ठ निरीक्षक डॉ.अंचल मुदगल यांनी गुरुवारी (ता.२१) रात्री उशिरा पथकासह मसाज पार्लरवर कारवाई केली. तत्पूर्वी बनावट ग्राहक पाठवून खात्री करण्यात आली. .खात्री पटताच सहाय्यक निरीक्षक विश्वास चव्हाणके, प्रवीण माळी, सहाय्यक उपनिरीक्षक शेरखान पठाण, नामदेव सोनवणे तसेच हवालदार गणेश वाघ, समीर चंद्रमोरे, प्रजित ठाकुर, निलीमा निकम, लीला सुकटे, वैशाली घरटे, हर्षल बोरसे आणि दीपक पाटील यांनी ‘आरंभ स्पा’ मसाज पार्लरवर छापा मारत संशयित महिला खुशबू सुराणा हिस ताब्यात घेतले. तिची चौकशी केली. .परराज्यातून मुली आणून त्यांना देहविक्री व्यवसायास प्रवृत्त करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार केलेल्या कारवाईत कानपूर, दिल्ली, बिहार, मिझोराम येथून आलेल्या चार मुलींसह शहरातील एका मुलीची सुटका करण्यात आली. मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुक्रवार (ता.२२) रोजी संशयित महिलेस न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने तिला तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली..Crime: १८ वेळा चाकूने वार, नंतर गळा चिरला; १४ वर्षाच्या मुलाने १० वर्षांच्या मुलीला संपवलं, 'त्या' चुकीमुळे प्रकरणाचा उलगडा.संशयित महिला सराईतमध्यवर्ती गुन्हे शाखेकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत ताब्यात घेण्यात आलेली महिला खुशबू सुराणा सराईत गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महिलेविरुद्ध यापूर्वीही बेकायदेशीररीत्या महिलांना देहविक्री व्यवसायास भाग पाडणे (पिटा) आणि बाललैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यांतर्गत (पोस्को) गुन्हे दाखल असल्याची माहिती चौकशीत समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.