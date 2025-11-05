Nashik Crime : नाशिकमध्ये 'एमडी' तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या; ६५ हजार रुपयांचे ड्रग्ज जप्त, मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल.

नाशिक/जुने नाशिक: मुंबई नाका परिसरात एमडी (मॅफेड्रॉन) विक्री करण्यासाठी आलेल्या संशयित तस्कराच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. संशयित एमडी तस्कराकडून ६५ हजार रुपये किमतीचे २१.५ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले असून, या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार, परिक्षेत्रनिहाय नेमलेल्या अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने या कारवाईने आपल्या कामाचा ‘शुभारंभ’ केला आहे. .प्रतीक अडांगळे (रा. सिडको) असे अटक करण्यात आलेल्या एमडी तस्कराचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुंबई नाका परिसरात एमडी तस्कर मंगळवारी (ता. ४) येणार असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार, अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सच्या पथकाने मुंबई नाका परिसरात गायकवाडनगरच्या प्रवेशद्वारावर सापळा रचला होता. .संशयित कार (एमएच ४३, बीके ८९८९) आली असता, दबा धरून असलेल्या पथकाने ती रोखली. संशयित कारचालक प्रतीक अडांगळे याची अंगझडती घेतली असता, त्याच्याकडे २१.५ ग्रॅम वजन असलेला एमडी हा अमली पदार्थ आढळला. याचे बाजारमूल्य ६५ हजार रुपये आहे. या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयित तस्कराला मुंबई नाका पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सचा प्रारंभनाशिक परिक्षेत्रातील नाशिक शहर व ग्रामीण, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, नंदुरबार या जिल्ह्यातील अमली पदार्थविरोधी पथकांसह (एनडीपीएस) महाराष्ट्र पोलिस दलाने स्वतंत्र अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ) स्थापन केले आहे. विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वात परिक्षेत्र आणि घटकनिहाय कारवाईचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्रात ‘एएनटीएफ’ स्थापन करण्यात आले आहे. .पोलिस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अपर पोलिस महासंचालकांच्या नियंत्रणात एएनटीएफ कार्यान्वित आहे, तर विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या आधिपत्याखाली त्याचे कामकाज सुरू झाले आहे. विशेषत: अमली पदार्थांची शेती नष्ट करून व्यापाऱ्यांना प्रतिबंध करणे, ड्रग पेडलर्स व तस्करांविरुद्ध प्रभारी कारवाई करून गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, संशयितांची मालमत्ता तपासून कारवाई करणे, राज्य पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांना या कारवाईसाठी प्रशिक्षित करणे, या स्वरूपाच्या कारवाईकरिता हा फोर्स कार्यान्वित करण्यात आला आहे. नाशिक शहरातील या कारवाईने एएनटीएफचा प्रारंभ झाला आहे..Nashik Crime : अधिकाऱ्यांचे मौन कशासाठी? गोळीबार होऊनही सरकारवाडा पोलिसांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ.संशयित सराईतप्रतीक अडांगळे सराईत संशयित आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध प्राणघातक हल्ला, मारहाण, ठार करण्याचा प्रयत्न, शस्त्र बाळगणे असे विविध प्रकारचे १२ गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर एमपीडी कायद्यांतर्गत नजरकैदेची कारवाई करण्यात आली होती. एक वर्षापूर्वीच त्याची मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली आहे. पुन्हा तो गुन्हेगारी क्षेत्रात कार्यरत झाला. मंगळवारी अमली पदार्थ बाळगून असताना मुंबई नाका पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.