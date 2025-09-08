Nashik Crime : मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाकडून मोबाईल चोरास अटक; १.१७ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

जुने नाशिक: मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत मोबाईल चोरास अटक केली. त्याच्याकडून तीन मोबाईल आणि एक दुचाकी असा एकूण १ लाख १७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. गणेश रमेश पाटील (वय २१, रा. बिडीकामगार नगर, पंचवटी) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे..कृष्णा श्याम सोनवणे हे ११ ऑगस्ट रोजी रात्री मायको सर्कलकडे जात असताना संशयित गणेश पाटील याने दुचाकीवरून त्यांच्या मागून येत हातातील मोबाईल हिसकावून नेला होता. या घटनेप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात १६ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना पोलिस अंमलदार समीर शेख यांनी तांत्रिक विश्लेषण करून संशयिताचा शोध घेतला. .दरम्यान, पोलिस हवालदार देविदास गाढवे यांना संशयित चोरीचा मोबाईल विक्री करण्यासाठी महामार्ग बसस्थानक परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष नरूटे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक समद बेग, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक रोहीदास सोनार, हवालदार देविदास गाढवे, अंमलदार समीर शेख, गणेश बोरनारे, आकाश सोनवणे आदींनी सापळा रचला..Nashik Crime : अंथरुणाला खिळलेल्या सासूचा सुनेने केला खून; देवळाली कॅम्प येथील घटना.संशयित दुचाकीवर तेथे आल्यानंतर पोलिसांची चाहूल लागताच पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पथकाने धाव घेत त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने तीन मोबाईल आणि एक दुचाकी असा एकूण १ लाख १७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल काढून दिला. या प्रकरणी पुढील तपास मुंबई नाका पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.