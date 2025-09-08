नाशिक

Nashik Crime : मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाकडून मोबाईल चोरास अटक; १.१७ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Nashik Police Arrest Mobile Thief in Mumbai Naka Area : नाशिकच्या मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत एका मोबाईल चोराला अटक केली. त्याच्याकडून चोरीचे तीन मोबाईल फोन आणि एक दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने कारवाई करत मोबाईल चोरास अटक केली. त्याच्याकडून तीन मोबाईल आणि एक दुचाकी असा एकूण १ लाख १७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. गणेश रमेश पाटील (वय २१, रा. बिडीकामगार नगर, पंचवटी) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

