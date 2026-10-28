लोक संघर्ष मोर्चाच्या मागण्यांना

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मुंबई : लोकसंघर्ष मोर्चाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देताना प्रतिभा शिंदे. शेजारी जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील.
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लोकसंघर्ष मोर्चाच्या मागण्यांना
मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
दिवाळीपूर्वी निर्णय न झाल्यास आंदोलक मुंबईकडे
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २८ : आदिवासी, वनहक्कधारक, शेतकरी, महिला आणि वंचित घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोक संघर्ष मोर्चातर्फे १२ ऑक्टोबरपासून हजारो आदिवासींच्या उपस्थितीत ठिय्या आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, संबंधित प्रश्नांवर शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली आहे.
या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुमारे ३० मिनिटे चर्चा करण्यात आली. या वेळी मंत्री गिरीश महाजन आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह संबंधित विषयांवर चर्चा झाली.
यापूर्वी मंत्री महाजन, मंत्री पाटील आदींनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार लोकसंघर्ष मोर्चाने सातत्याने पाठपुरावा केला.
महसूल व वन विभागाच्या २५ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पात्र मंजूर तसेच प्रलंबित वनहक्क दावेदारांना दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळावा, यासह आठ प्रमुख मागण्या चर्चेत मांडण्यात आल्या होत्या.
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शासन निर्णयांत रूपांतर व्हावे : प्रतिभा शिंदे
संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून मागण्यांबाबत स्पष्ट आणि अंमलबजावणीयोग्य शासन निर्णय काढणे आवश्यक आहे. दिवाळीपूर्वी संबंधित शासन निर्णय निघाले नाहीत, तर लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली किमान ५० हजार आदिवासी शेतकरी मुंबईकडे कूच करतील, असा इशारा लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिला आहे.