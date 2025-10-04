नाशिक

Nashik News : सिडकोत 'बॅनर हटाव' मोहीम! नवीन नाशिक महापालिकेची धडक कारवाई; शहराचे विद्रूपीकरण थांबवण्यास सुरुवात

Nashik administration cracks down on unauthorized banners : रस्त्यांवर आणि दिशादर्शक फलकांवर अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या राजकीय व शुभेच्छा बॅनरवर नवीन नाशिक महापालिकेच्या प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. ३) धडक कारवाई केली.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील रस्त्यांवर आणि दिशादर्शक फलकांवर अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या राजकीय व शुभेच्छा बॅनरवर नवीन नाशिक महापालिकेच्या प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. ३) धडक कारवाई केली. शहराचे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या या पावलाचे सिडको परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

