Nashik News : सिडकोत 'बॅनर हटाव' मोहीम! नवीन नाशिक महापालिकेची धडक कारवाई; शहराचे विद्रूपीकरण थांबवण्यास सुरुवात

नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील रस्त्यांवर आणि दिशादर्शक फलकांवर अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या राजकीय व शुभेच्छा बॅनरवर नवीन नाशिक महापालिकेच्या प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. ३) धडक कारवाई केली. शहराचे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या या पावलाचे सिडको परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे..त्रिमूर्ती चौक आणि उंटवाडी परिसरात दिशादर्शक फलकांवर मोठ्या प्रमाणात शुभेच्छांचे अनधिकृत बॅनर लावण्यात आले होते. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने सकाळीच हे सर्व बॅनर काढून टाकले. उपायुक्त डॉ. संगीता नांदुरकर यांच्या आदेशानुसार आणि विभागीय अधिकारी जयश्री बैरागी यांच्या सूचनेनुसार ही मोहीम राबवण्यात आली. .या मोहिमेत नवीन नाशिक अतिक्रमण विभागप्रमुख निखिल तेजाळे यांच्यासह प्रकाश नाठे, निवृत्ती कापडणे, रवींद्र काथवटे आणि सुनील हिरे यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी विविध ठिकाणी उभारलेले अनधिकृत बॅनर, पोस्टर आणि फलक हटविले. .शहराची सौंदर्यहानी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी ही कारवाई हाती घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाकडून पुढील काळातही अशा प्रकारच्या अनधिकृत जाहिराती व बॅनरवर सातत्याने कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्या नागरिकांनी अनधिकृतपणे बॅनर रस्त्यावर लावले असतील, त्यांनी ते तातडीने काढून घेण्याचे आवाहन केले आहे..'त्या' घटनेनंतर कारवाईची चर्चासिडको परिसरात नवरात्रोत्सवानिमित्त हजारोंच्या संख्येने बॅनर लावल्याने महापालिकेने केवळ दोन फुटांच्या बॅनरवर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते बाळा दराडे यांनी प्रशासनाचा सत्कार करीत या भेदभावपूर्ण कारवाईबद्दल जाब विचारला होता. दराडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने ही कारवाई केली गेली असावी, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. केवळ कागदी कारवाई न करता, विभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.