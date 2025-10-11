Nashik News : नाशिकच्या 'भाऊ-दादां'चे बॅनर उतरले; महापालिकेची धडक मोहीम, चौकांनी घेतला मोकळा श्वास!

नाशिक: दिशादर्शक, माहितीदर्शक फलकांवर सर्रास भाऊ, दादांच्या वाढदिवसाचे, निवड शुभेच्छांचे संदेश झळकत होते. परंतु गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाईतच महापालिका प्रशासनातर्फे अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. बहुतांश शहरभरात भाऊ, दादांचे बॅनर उतरविण्यात आल्याने चौकांनी मोकळा श्वास घेतला आहे..शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या सारडा सर्कल, शालिमार, सीबीएस, अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा या भागावरील माहितीदर्शक फलकांवर सर्रासपणे बॅनरबाजी सुरू होती. वाढदिवसाच्या किंवा पक्ष निवडीच्या शुभेच्छा देतानाचे संदेश या बॅनर्सवर झळकत होते. मात्र या अनधिकृत बॅनरबाजीमुळे शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले होते. .शहराप्रमाणे उपनगरी भागांमध्येदेखील अनधिकृत बॅनर लावण्याचे प्रमाण वाढले होते. सातपूर गाव नजीकच्या परिसरात, तसेच आयटीआय सिग्नल, एबीबी सिग्नल भागात. सिडकोला त्रिमूर्ती चौक सिग्नल, उंटवाडी रोड, पवननगर, उत्तमनगर भागात अनधिकृत होर्डिंगचा विळखा बघायला मिळत होता..नाशिक रोडलाही स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपूल, बिटको चौक, रेल्वेस्थानक परिसर, सुभाष रोड, देवळालीगाव, विहितगाव आदी भागांमध्ये बॅनरबाजी सुरू होती. पोलिसांकडून गुंडांच्या मुसक्या आवळल्या जात असताना महापालिका प्रशासनाकडून बॅनर हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाते आहे. .या मोहिमेत प्रामुख्याने माहितीदर्शक, दिशादर्शक फलक काबीज करत त्यावर लावलेले बॅनर हटविण्यात आले आहेत. सातपूर परिसरात अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेल्या कमानांवरील बॅनर व फलकांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली. या कारवाईत २५ बॅनर हटविण्यात आले आहेत. इतरही ठिकाणी अशा कारवाईचा बडगा उगारला जातो आहे..बॅनरवर छायाचित्र दिसताच ‘एफआयआर’बॅनरबाजीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी इशारा दिला आहे. परिसरात स्वतःचे नाव प्रसिद्ध करण्यासाठी, प्रभाव वाढविण्यासाठी आणि समाजात दहशत पसरविण्यासाठी ‘इव्हेंट, अभिनंदन, बर्थ डे आणि सर्व प्रकारची अवैध बॅनरबाजी’ करणाऱ्या गुन्हेगारांना इशारा दिला आहे. .दहा दिवसांत महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ कलम ३ व फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा १९३२ कलम ७ अंतर्गत अशा १७ गुन्हेगार-आयोजकांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. बॅनरवर छायाचित्र दिसताच दुसऱ्या दिवशी ‘एफआयआर’मध्ये नाव दाखल होईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..Chakan News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाचे 'बीओटी' तत्त्वावर काम लवकरच सुरू होणार; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे आश्वासन.शंभर टक्के बॅनर हटवावेशुक्रवार (ता. १०) सायंकाळपर्यंत गंगापूर रोड, अशोक स्तंभ परीसरातील काही ठिकाणी बॅनर कायम होते. शहरभर मोहीम राबविली जात असताना शंभर टक्के बॅनर हटविले जावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच अनधिकृतरीत्या बॅनर लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणीही होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.