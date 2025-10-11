नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या 'भाऊ-दादां'चे बॅनर उतरले; महापालिकेची धडक मोहीम, चौकांनी घेतला मोकळा श्वास!

Spread of Unauthorized Banners in Nashik : नाशिक शहरात महापालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बॅनर हटविण्यासाठी मोहीम सूरू आहे. या मोहिमेमुळे दिशादर्शक फलक मोकळे झाले असून, टवाळखोरांचे छायाचित्र असलेले वाढदिवस किंवा शुभेच्छांचे बॅनर काढून टाकण्यात आले आहेत.
Unauthorized Banners

Unauthorized Banners

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दिशादर्शक, माहितीदर्शक फलकांवर सर्रास भाऊ, दादांच्‍या वाढदिवसाचे, निवड शुभेच्‍छांचे संदेश झळकत होते. परंतु गुन्‍हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी सुरू असलेल्‍या कारवाईतच महापालिका प्रशासनातर्फे अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. बहुतांश शहरभरात भाऊ, दादांचे बॅनर उतरविण्यात आल्‍याने चौकांनी मोकळा श्‍वास घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
administration
Muncipal corporation
Unauthorized
Banner
Banners

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com