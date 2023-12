Nashik Water Cut: 21 दिवसांच्या पाणीकपातीचे आव्हान; प्रशासनासमोर पेच

Nashik Water Cut: गंगापूर धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडल्यानंतर जलसंपदा विभागाने अंतिम पाणी आरक्षणाची घोषणा केली. त्यात एकूण ५३१४ दशलक्ष घनफूट पाणी नाशिकसाठी आरक्षित करण्यात आले. उपलब्ध पाण्याचा साठा, आरक्षित केलेले पाणी व शिल्लक दिवसांचा विचार करता जवळपास ४३६ दशलक्ष घनफूट पाण्याची तूट दिसून येत आहे.

जवळपास २० दशलक्ष घनफूट रोजचा पाणी वापर लक्षात घेता २१ दिवसांची पाण्याची तूट राहणार असून, २१ दिवस सलग पाणीपुरवठा बंद करायचा की कमी दाब किंवा वीस टक्के पाणी कपात करायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे. (municipal administration is facing challenges of filling water deficit for 21 days nashik news)