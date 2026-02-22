Nashik Municipal Corporation : गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! नाशिककरांनाही खरेदी करता येणार महापालिकेचे 'हरित कर्जरोखे'

नाशिक: सिंहस्थ कामांसाठी राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होताना त्यात महापालिकेलादेखील खर्चाचा वाटा उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी दोनशे कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड बाजारात आणल्यानंतर आता मुकणे धरण थेट पाइपलाइन विस्तारित योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांच्या हरित कर्जरोख्यांचा सिक्युरिटी एक्स्चेंज (सेबी) बोर्डाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. .कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शहरात विविध कामे सुरू आहेत. राज्य शासनाने विकासकामांसाठी तीस हजार कोटी रुपये देवू केले आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वी जवळपास वीस हजार कोटींच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. महापालिकेलादेखील खर्चाचा वाटा उचलावा लागणार आहे. चालु आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये ४२५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. .त्याव्यतिरिक्त निधी उभारावा लागणार आहे. स्वनिधी खर्च न करता बॉण्डच्या माध्यमातून चारशे कोटींचा निधी उभारला जात आहे. यापूर्वी म्युनिसिपल बॉण्डमधून दोनशे कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत. पाच वर्षांसाठी म्युनिसिपल बॉन्डला ७.८० टक्के व्याजदर मिळाला आहे. आता ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले जात आहे. सेबी मान्यतेनंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. .म्युनिसिपल बॉण्डच्या धर्तीवर सेबीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार अंतिम मान्यता मिळाली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात ग्रीन बॉण्ड इश्यू होतील. सोमवारी (ता. २३) महापौर, आयुक्तांकडून पत्रकार परिषदेत घोषणा केली जाणार आहे..Sangli Miraj Crime : घरखर्चासाठी पोटच्या दोन मुलांची चाळीस हजारांत विक्री, मिरजेतील महिलेचे कृत्य; संशयित मनपाच्या रुग्णालयातील.पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर महापालिका हरित कर्जरोखे उभारले जाणार आहे. दोनशे कोटी रुपयांच्या या कर्जरोख्यातून मलनिस्सारण योजनेअंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे. हरित कर्जरोखे काढण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत १३ टक्के दराने इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन) दिला जाणार आहे.२०० कोटींवर २६ कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह महापालिकेला मिळेल..हरित कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून दोनशे कोटी रुपये उभारले जात आहेत. पुढील आठवड्यात ग्रीन बॉण्ड इश्यू होतील. सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील बॉण्ड खरेदी करता येतील.- दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.