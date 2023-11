NMC News: दिवाळीनिमित्ताने महसुलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेच्या वतीने फटाके गाड्यांचा लिलाव करणाऱ्या प्रशासनाने नागरिकांना पर्यावरणपूरक अर्थात हरित फटाके फोडण्याचे व तेही रात्री दहानंतर, असे आवाहन केल्याने महापालिकेच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (Municipal corporation appeals to citizens to have an environment friendly Diwali nashik news)

राज्यात मुंबई व पुणे या दोन शहरांमध्ये प्रदूषणाने पातळी गाठल्याने राज्य शासनाने विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात वेगाने वाढणाऱ्या तिसऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक लागतो, म्हणून नाशिक महापालिकेने पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.

त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक फटाके फोडण्याचे आवाहन नाशिककरांना केले आहे. हवा, ध्वनी, जल व मृदा प्रदूषण वाढू नये यासाठी फटाके मोठ्या प्रमाणात वाजू नये व लहान मुलांनी धोकादायक असलेले फटाके वाजवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

फटाके फोडताना शक्यतो रात्री दहानंतरच फोडावे. फटाका वाजलेल्या स्थानापासून चार मीटर अंतरापर्यंत १४५ डेसिबलच्या १२५ डेसिबल ध्वनी पातळीचे उल्लंघन करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन व विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वतीने पर्यावरणपूरक व फटाक्यांचे उत्पादन करण्यास मनाई करण्यात आल्याचे आदेशित करताना याच महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी गाड्यांचे लिलाव केल्याने महापालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.