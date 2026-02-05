नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचे सत्तेचे गणित बदलणार! भाजप-शिवसेना युती झाल्यास 'उबाठा'कडे येणार विरोधी पक्षनेतेपद

BJP–Shiv Sena Power Equation in Nashik : नाशिक महापालिकेत भाजप-शिवसेना सत्तासमीकरणामुळे विरोधी पक्षनेते पदावर शिवसेना उबाठाचा दावा मजबूत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिक: राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये सत्तेचे गणित जुळवताना एकमेकांसमोर लढले तरी भाजप व शिवसेना नाशिक महापालिकेत एकत्रित सत्तेत बसण्याची शक्यता आहे. परंतु शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळणार असल्याने नियमानुसार शिवसेना उबाठाकडे विरोधी पक्षनेते पद येणार असल्याने भाजप-शिवसेना एकत्रित सत्तेचा प्रयोग उबाठासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. शिवसेना उबाठाकडूनदेखील या पदासाठी नगरसेवकाचा शोध सुरु झाला असून पक्षात चुरस निर्माण झाली आहे.

