Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचे सत्तेचे गणित बदलणार! भाजप-शिवसेना युती झाल्यास 'उबाठा'कडे येणार विरोधी पक्षनेतेपद

नाशिक: राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये सत्तेचे गणित जुळवताना एकमेकांसमोर लढले तरी भाजप व शिवसेना नाशिक महापालिकेत एकत्रित सत्तेत बसण्याची शक्यता आहे. परंतु शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळणार असल्याने नियमानुसार शिवसेना उबाठाकडे विरोधी पक्षनेते पद येणार असल्याने भाजप-शिवसेना एकत्रित सत्तेचा प्रयोग उबाठासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. शिवसेना उबाठाकडूनदेखील या पदासाठी नगरसेवकाचा शोध सुरु झाला असून पक्षात चुरस निर्माण झाली आहे..महापालिका निवडणुकीत ७२ जागा मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपने शिवसेने सोबत युती केली नाही. शिवसेनेला २६ जागा मिळाल्या आहेत. परंतु आता राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये सत्तेचे गणित जुळवताना नाशिकमध्ये भाजपकडून उपमहापौरपदाची ऑफर देण्यात आली आहे. त्यामुळेच या पदासाठी शिवसेनेने महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, विलास शिंदे व राहुल दिवे या तिघांना मैदानात उतरविले आहे. .भाजपने शिवसेनेला उपमहापौर पद देवू केल्यास त्याचा परिणाम विरोधी पक्षनेते पदावर होईल. महापालिकेत पंधरा जागा मिळवून शिवसेना उबाठा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महापालिका अधिनियमात १९-१ (अअ) नुसार विरोधी पक्षनेते पदाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यात जो निर्वाचित पालिका सदस्य मोठे संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाचा त्यावेळी नेता असेल आणि महापौरांकडून ज्याला तशी मान्यता मिळाली असेल, तो विरोधी पक्षनेता असेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महापौरपद भाजपकडे गेल्यास उपमहापौरपद शिवसेनेकडे देण्याची तयारी आहे. शिवसेना सत्तेत सहभागी होणार असल्यास तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेना उबाठाकडे विरोधी पक्षनेते पद जाण्याचा मार्ग स्पष्ट होईल..Ajit Pawar यांच्या निधनाचे फलेक्स Karjat मध्ये काढण्यात आले, Rohit Pawar संतापले.. | Baramati | Sakal News.न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना२०१२ मध्ये ठाणे महापालिकेत विरोधी पक्षनेते पदावरून वाद निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या पदाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एखादा पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास त्यानंतर सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या पक्षाला व त्या पक्षाच्या सचिवांनी नियुक्त केलेल्या नेत्याकडे विरोधी पक्षनेते पद द्यावे, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या सभागृहात शिवसेना सत्तेत बसल्यास विरोधी पक्षनेते पद भाजप, शिवसेनेनंतर सर्वाधिक १५ सदस्य असलेल्या शिवसेना उबाठाच्या नगरसेवकाची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करावी लागणार आहे.