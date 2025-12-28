नाशिक

Nashik Traffic Safety : नाशिकमधील अपघातांना बसणार लगाम; महापालिकेची 'ब्लाइंड स्पॉट' निर्मूलन मोहीम!

Nashik Civic Body Targets Blind Spots at Left Turns : नाशिक महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी त्र्यंबक रोड आणि दिंडोरी रोडवरील डाव्या वळणांची पाहणी करून, तेथील दृश्यता वाढवण्यासाठी अडथळे ठरणाऱ्या भिंती आणि अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचना दिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: रस्त्याने चालताना सुरक्षितता वाढविण्याबरोबरच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने डाव्या वळणावरील ‘ब्लाइंड स्पॉट’ निर्मूलन करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी कोलकता, दिल्ली, भोपाळ या शहरांतील वाहतुकीचा आढावा घेण्यात आला.

