नाशिक

Nashik Municipal Budget : अर्थसंकल्पाचा मूळ उद्देश साध्य नाही! मनपाने निधी वळवला, वजनदार नेत्यांची कामे मार्गी

Overview of the 2025–26 Nashik Municipal Budget : महासभेत ठराव संमत करून २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकातील शिल्लक निधी पुनर्विलीनीकरणाच्या नावाखाली आमदारांच्या कामांसाठी आणि पीपीपी-हॅम तत्त्वावरील प्रकल्पांसाठी वळविण्यात आला आहे.
Municipal Budget

Municipal Budget

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: महापालिकेकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या व मार्चअखेर शिल्लक राहणारा व बचत झालेला निधी आमदारांसह वजनदार नगरसेवकांची कामे व पीपीपी-हॅम तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी पुनर्विलीनीकरणाच्या नावाखाली वळविण्यात आला आहे. महासभेत ठरावाच्या माध्यमातून यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला ज्या हेडखाली निधीची तरतूद करण्यात आली होती, तो निधी आता पूर्णपणे खर्च न होता अन्यत्र वळविला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
Funding
Treatment
Muncipal corporation
Budget
PPP model

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com