Nashik Municipal Budget : अर्थसंकल्पाचा मूळ उद्देश साध्य नाही! मनपाने निधी वळवला, वजनदार नेत्यांची कामे मार्गी

नाशिक: महापालिकेकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या व मार्चअखेर शिल्लक राहणारा व बचत झालेला निधी आमदारांसह वजनदार नगरसेवकांची कामे व पीपीपी-हॅम तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी पुनर्विलीनीकरणाच्या नावाखाली वळविण्यात आला आहे. महासभेत ठरावाच्या माध्यमातून यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला ज्या हेडखाली निधीची तरतूद करण्यात आली होती, तो निधी आता पूर्णपणे खर्च न होता अन्यत्र वळविला आहे..२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेकडून ३०५४.७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात विविध शीर्षाखाली (हेड) रक्कमेची तरतूद करण्यात आली. समाजकल्याण, बांधकाम असे जवळपास ४२ विभागांसाठी कमी-अधिक प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली. वास्तविक ज्या हेड खाली निधीची तरतूद करण्यात आली. वर्षअखेर त्याच कामासाठी निधी खर्च होणे बंधनकारक किंवा अपेक्षित असते..त्यासाठी डिसेंबर महिन्यात अंदाजपत्रकानुसार खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेतला जातो. त्याचप्रमाणे मागील नऊ महिन्यात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नानुसार सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले जाते. परंतु यंदाही महापालिकेच्या लेखा विभागाने सुधारित अंदाजपत्रक न करता पुनर्विलोकनाचा ठराव संमत करून निधी वळविला आहे. .शहरातील तीन आमदारांसह देवळाली विधानसभेत जलकुंभ तयार करणे, तसेच वजनदार नेत्यांच्या प्रभागामध्ये काही कामे धरण्यात आली आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार करताना ज्या उद्देशाने निधीची तरतूद करण्यात आली होती, तो उद्देश साध्य होताना दिसत नाही..पीपीपी-हॅम प्रकल्पासाठी तरतूदबांधकाम, विद्युत व उद्यान विभागासाठी ४८३.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या विभागांकडून शंभर टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे या विभागासाठी निधी वळविला जात आहे. नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधी, समाजकल्याण, क्रीडा, महिला व बालकल्याण विभागाच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याचे बोलले जात आहे..सिंहस्थाच्या निमित्ताने पीपीपी-हॅम मॉडेलनुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामासाठी एस्क्रो खात्यासाठी निधी देणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास आला नसला तरी निधी देण्यासाठी अन्य विभागांचा निधी वळविण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे..Nanded Train: महाराष्ट्राशी जोडला गेला यूपीचा हा जिल्हा; आठवड्यातून एकदा करता येणार प्रवास, केंद्रीय मंत्र्यांचे प्रयत्न झाले यशस्वी.चार वर्षांपासून सुधारित अंदाजपत्रक नवीन अंदाजपत्रकासोबतच सादर केले जात आहे. डिसेंबरअखेर सुधारित अंदाजपत्रक होत नाही. काही प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी ठराव संमत केला आहे.- दत्तात्रेय पाथरूट, लेखाधिकारी, महापालिका.