Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड; प्रशासनाकडून २३,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर

नाशिक: महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामगिरीची दखल घेत दिवाळीसाठी पालिका प्रशासनाकडून २३ हजार ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिका कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका व मदतनीस, रोजंदारी व मानधनावरील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बूस्टर पंपिंग कर्मचारी व शिक्षण विभागातील अशा सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. .एकूण पाच हजार महापालिका व एक हजार शासन अनुदानातून वेतन घेणाऱ्यांना हा लाभ मिळेल. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना २३ हजार ५००, तर शासन वेतन घेणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना १४ हजार १०० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळेल..दिवाळीनिमित्त दरवर्षी पालिका प्रशासनाच्या वतीने सानुग्रह अनुदान जाहीर केले जाते. यावर्षी नाशिक महापालिका म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने ३१ हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली होती. महापालिका आस्थापनेवरील कायमस्वरूपी कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक व रोजंदारीवरील कर्मचारी, मानधनावरील कर्मचारी, मानद वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी मुख्यसेविका, सेविका, मदतनीस, अंशकालीन शिक्षक, शिक्षण विभागातील कर्मचारी, एनयुएचएम, एनयुएलएम कर्मचारी, क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीतील कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे..महापालिकेचे पाच हजार कायम कर्मचारी व मानधनावरील कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रत्येकी १४ हजार १०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले. शासनाच्या अनुदानातून मानधन घेणाऱ्या क्षयरोग नियंत्रण, हिवताप व एड्स नियंत्रण सोसायटी, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, समग्र शिक्षा अभियान, एन.यु.एच.एम, एन.यु.एल.एम., आशा कर्मचारी, युनिसेफ व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तसेच शासन अनुदानातून नियमित वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मनपा कर्मचाऱ्यांच्या चौदा हजार शंभर सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले..तिजोरीवर पंधरा कोटींचा बोजादिवाळी सानुग्रह अनुदानासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या लेव्हल एस १७ व त्यापेक्षा कमी वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह अनुदान दिले जाणार असल्याने आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधिक्षक अभियंता, शहर अभियंता, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहायक आयुक्तांना सानुग्रह अनुदान मिळणार नाही..महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची पावती म्हणून मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिकासानुग्रह अनुदानासाठी म्युनिसिपल सेनेच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून ३१ हजार रुपयांच्या अनुदानाची मागणी होती. प्रशासनाचे आभार.- सुधाकर बडगुजर, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी सेना.