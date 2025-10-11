नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड; प्रशासनाकडून २३,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर

Nashik Municipal Corporation Announces Diwali Grant for Employees : नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची दखल घेऊन दिवाळीसाठी २३,५०० रुपये सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली. सुमारे सहा हजार कर्मचारी व मानधनधारकांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी तिजोरीवर १५ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामगिरीची दखल घेत दिवाळीसाठी पालिका प्रशासनाकडून २३ हजार ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिका कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका व मदतनीस, रोजंदारी व मानधनावरील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बूस्टर पंपिंग कर्मचारी व शिक्षण विभागातील अशा सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

