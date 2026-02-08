Eknath Shinde : नाशिकच्या विकासासाठी भाजपशी हातमिळवणी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले स्पष्टीकरण

नाशिक: महापालिकेत निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी चांगले काम करावे. नाशिकचा विकास करून नागरिकांना सुविधा पुरवा, असे आवाहन करताना कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण देऊन नाशिकच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. .नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिकेच्या निवडणुका व उपमहापौरपदी निवड झाल्याबद्दल विलास शिंदे व उपनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरसेवकांसह ठाणे येथील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपमहापौर शिंदे यांच्यासह नगरसेवकांना शुभेच्छा दिल्या. केंद्र व राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये युतीचीच सत्ता अपेक्षित होती. .अडथळामुक्त विकास होण्यासाठी युती होणे नाशिकच्या हिताचे होते. त्यामुळेच भाजप सोबत निवडणुकीनंतर युती करण्याचा निर्णय घेतला. कुंभमेळा नाशिकचे ब्रँडिंग करण्याची मोठी संधी आहे. या संधीचा पुरेपूर लाभ नगरसेवकांनी नाशिकसाठी करावा, असे आवाहन केले. या वेळी नगरसेवक रमेश धोंगडे, दीपक दातीर, कैलास मुदलियार, विक्रम नागरे, प्रमोद पालवे, निवृत्ती इंगोले, प्रवीण जाधव, समीर कांबळे, राहुल दिवे व मामा ठाकरे उपस्थित होते. .नाशिकच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रकल्प सुचविण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. ठाणे शहराच्या धर्तीवर नाशिकचा विकास करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. नाशिकच्या विकासासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपण लवकरच भेट देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले..Uttarakhand : 'नेपाळी' रहिवाशांना मिळणार मतदानाचा हक्क!! उत्तराखंडने बदलला 'हा' नियम; काय आहे ही नवीन व्यवस्था?.ठाण्याच्या धरतीवर एफएसआय मिळावा: बोरस्तेउपनेते बोरस्ते यांनी नाशिककरांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना दिले. एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी. विकासकांना इन्सेंटिव्हिटीआर च्या माध्यमातून सवलत देऊन बांधकाम क्षेत्राला चालना द्यावी. ९ मीटर सन्मुख बांधकामांना ठाणे शहराच्या धरतीवर एफएसआय मिळावा या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.