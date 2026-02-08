नाशिक

Eknath Shinde : नाशिकच्या विकासासाठी भाजपशी हातमिळवणी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले स्पष्टीकरण

Eknath Shinde Assures Funds for Nashik’s Overall Development : ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी नाशिकच्या उपमहापौर व नगरसेवकांनी भेट घेऊन विकासाबाबत चर्चा केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेत निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी चांगले काम करावे. नाशिकचा विकास करून नागरिकांना सुविधा पुरवा, असे आवाहन करताना कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण देऊन नाशिकच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

