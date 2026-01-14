नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकचा फैसला उद्या! १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये होणार बंद

Nashik Municipal Corporation Election Preparations in Final Stage : एकूण मतदान केंद्रांपैकी २६६ मतदान केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी आठ हजार ८०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले.
Nashik Municipal Election

Nashik Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले. ३१ प्रभागांत १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवार रिंगणात आहेत. मतदानासाठी एक हजार ५६३ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. एकूण मतदान केंद्रांपैकी २६६ मतदान केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी आठ हजार ८०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या कालावधीत मतदान करता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
nmc
Voting
Municipal election
Ward
EVM

Related Stories

No stories found.