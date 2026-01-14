Nashik Municipal Election : नाशिकचा फैसला उद्या! १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये होणार बंद

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले. ३१ प्रभागांत १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवार रिंगणात आहेत. मतदानासाठी एक हजार ५६३ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. एकूण मतदान केंद्रांपैकी २६६ मतदान केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी आठ हजार ८०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या कालावधीत मतदान करता येणार आहे..मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी पाचला सार्वजनिक प्रचार संपुष्टात आला. त्यानंतर प्रशासनाकडून मतदान साहित्य, केंद्रावर पाठविण्याची तयारी सुरू झाली. एकूण २१० सिटीलिंकच्या बस तैनात केल्या आहेत. एक हजार ५६३ मतदान केंद्रावर आठ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी एक हजार ८०० कंट्रोल युनिट, तर चार हजार ८६० बॅलेट युनिट (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) राज्य निवडणूक आयोगाने पुरविल्या आहेत..एका मतदान यंत्रात ‘नोटा’सह १५ उमेदवारांच्या मतपत्रिका असतात. सोळाशेहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. निवडणुकीत १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवार रिंगणात आहेत. अनेक प्रभागांसाठी दोनपेक्षा अधिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था आहे. त्यानुसार ३१ प्रभागांपैकी प्रभाग क्रमांक १४ व प्रभाग २१ साठी प्रत्येकी चार मतदान यंत्र आहेत. १६ प्रभागांसाठी प्रत्येकी तीन मतदान यंत्रे ठेवण्यात आली आहेत. प्रभाग १४ मध्ये ४७ तर प्रभाग २१ मध्ये एकूण ३४ उमेदवार आहेत.सरकारलं हवं ते निवडणूक आयोग करतंय; प्रचार संपल्यावरही मतदारांच्या भेटीची मुभा अन् 'पाडू' मशिनवरून राज ठाकरेंचा हल्लाबोल.सरकारलं हवं ते निवडणूक आयोग करतंय; प्रचार संपल्यावरही मतदारांच्या भेटीची मुभा अन् 'पाडू' मशिनवरून राज ठाकरेंचा हल्लाबोल.असे करता येईल मतदानईव्हीएम यंत्रावरील उमेदवारांच्या नावासमोरील बटण दाबल्यास लाल दिवा लागेल. परंतु ‘बीप’ असा आवाज येणार नाही. एक, दोन, तीन आणि शेवटच्या चौथ्या जागेसाठी बटण दाबल्यावर दीर्घ ‘बीप’ आवाज येईल. त्यावेळी मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल. उमेदवार पसंत नसेल, तर प्रत्येक जागेसाठी ‘नोटा’ पर्याय आहे..प्रत्येकाला चार मते देणे अनिवार्यप्रभाग १५ व १९ मध्ये तीन सदस्यांना मत देणे अनिवार्य.प्रत्येक प्रभागात चार गटांच्या ‘ईव्हीएम’वरील मतपत्रिकांचा रंग वेगळा.राजकीय पक्ष, उमेदवार यापैकी कोणालाही मत द्यायचे नसेल, तर ‘नोटा’चे बटण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.