Nashik Municipal Election : इच्छुकांच्या छातीत धडधड! नागपूर अधिवेशन संपताच महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजणार; युती-आघाडीच्या हालचाली गतिमान

Model Code of Conduct Likely After Assembly Session : नागपूर येथील विधिमंडळाचे अधिवेशन संपताच नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
नाशिक: नागपूर येथे सुरू असलेले विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होणार असून साधारण १५ ते २० डिसेंबरच्या आत कुठल्याही क्षणी आचारसंहितेची घोषणा होईल, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरु आहे. त्यामुळे इच्छुकांची धडधड वाढली असून युती, आघाडीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

