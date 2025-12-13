Nashik Municipal Election : इच्छुकांच्या छातीत धडधड! नागपूर अधिवेशन संपताच महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजणार; युती-आघाडीच्या हालचाली गतिमान

नाशिक: नागपूर येथे सुरू असलेले विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होणार असून साधारण १५ ते २० डिसेंबरच्या आत कुठल्याही क्षणी आचारसंहितेची घोषणा होईल, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरु आहे. त्यामुळे इच्छुकांची धडधड वाढली असून युती, आघाडीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तयारीच्या सूचना दिल्या आहेत. नगरपालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया २१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये गट व गणाचे आरक्षण टाकताना पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक उल्लंघन झाल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवून पंधरा जिल्हा परिषद वगळता उल्लंघन झालेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. .२१ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील २९ महापालिकांना राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीचा कार्यक्रम दिला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रभागांची निश्चिती, दुसऱ्या टप्प्यात प्रभागनिहाय आरक्षण, तर तिसऱ्या टप्प्यात मतदारयाद्यांचे विभाजन आता २७ डिसेंबरला मतदान केंद्रांची निश्चितीचा अखेरचा कार्यक्रम राहणार आहे. दरम्यान राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन १४ डिसेंबरला संपणार आहे. त्यानंतर लगेचच महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होईल, अशी चर्चा प्रशासन व राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..Amol Mitkari : शेतकरीविरोधी विधेयकाला अमोल मिटकरींचा ठाम विरोध; हिवाळी अधिवेशनात विधेयकात सुधारणा करण्याची केली मागणी.निवडणुका एक की दोन टप्प्यात?राज्यात अ, ब व क वर्गातील दहा महापालिका आहे. तर ड वर्गातील १९ महापालिकांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यातील ड वर्गातील १९ महापालिकांमध्ये निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात अ, ब व क वर्गातील महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे. निवडणूक आयोग एकाच टप्प्यात निवडणुका घेणार की दोन टप्प्यात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.