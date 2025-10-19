नाशिक

Nashik Municipal Corporation : स्वच्छ हवेसाठी नाशिकचा पुढाकार! शहरात १२ EV चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित, महापालिकेला ₹१.५५ लाखांचे उत्पन्न

Nashik Boosts Green Mobility with 12 EV Charging Stations : नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम अंतर्गत शहरात उभारण्यात आलेले इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन महापालिकेने कमी दरात सेवा उपलब्ध करून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला प्रोत्साहन दिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम (एन- कॅप) अंतर्गत शहरात १२ चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित करण्यात आले आहे. एक महिन्यात ५६५ इलेक्ट्रिक वाहनांनी चार्जिंग स्टेशनच्या माध्यमातून केले असून ९३४० युनिटचा वापर केला आहे. यातून महापालिकेला एक लाख ५५ हजार ८२ रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती विद्युत विभागाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धनाईत यांनी दिले.

