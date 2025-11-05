नाशिक

Rajabhau Waje : नाशिक मनपा भरती वादात; 'अनुभवाची अट' कायम ठेवल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांची भरती स्थगित करण्याची मागणी

MP Rajabhau Waje Opposes Experience Clause in NMC Recruitment : नाशिक महानगरपालिकेतील सहायक अभियंता भरतीमध्ये अनुभव अट कायम ठेवल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
Rajabhau Waje

Rajabhau Waje

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेत स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी विभागासाठी सहायक अभियंता भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. परंतु, भरती करताना अनुभवाची अट रद्द करण्याचे मान्य करूनही अट कायम ठेवण्यात आल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी महापालिकेची भरती स्थगित करण्याची मागणी केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
political
Recruitment
nmc
Muncipal corporation
Corruption
Engineering

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com