Rajabhau Waje : नाशिक मनपा भरती वादात; 'अनुभवाची अट' कायम ठेवल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांची भरती स्थगित करण्याची मागणी

नाशिक: महापालिकेत स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी विभागासाठी सहायक अभियंता भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. परंतु, भरती करताना अनुभवाची अट रद्द करण्याचे मान्य करूनही अट कायम ठेवण्यात आल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी महापालिकेची भरती स्थगित करण्याची मागणी केली..नाशिक महापालिकेत अभियांत्रिकी संवर्गातील भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या भरतीमध्ये सहायक कनिष्ठ अभियंता पदासाठी अट टाकण्यात आली आहे. यात विद्युत विभागासाठी तीन वर्षे तर स्थापत्य अभियंत्यांसाठी पाच वर्षे अट आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या अटीमुळे नव्याने उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना संधी मिळणार नसून त्यांच्यावर अन्याय होईल अशी भूमिका खासदार वाजे यांनी घेतली..यासंदर्भात ऑगस्टमध्ये खासदार वाजे यांनी महापालिका आयुक्तांचे लक्ष वेधले होते. परंतु, त्याचवेळी अट रद्द करण्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु, नव्याने भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करताना तीन वर्षे व पाच वर्षाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यावर वाजे यांनी प्रतिक्रिया नोंदविताना भरती मागे षड्यंत्र असल्याचा संशय व्यक्त केला. भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार साधायचा का? असा सवाल आयुक्तांना उद्देशून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांनाही पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे..Panchayat Samiti Elections: तासगाव व वाळवा तालुक्यातील हरकतींवर तहसीलदारांचा निर्णय; मतदारांची नव्याने गणवारी ठरली!.महापालिकेची भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य व भ्रष्टाचारमुक्त राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल. त्यामुळे भरती स्थगित करून पुनर्विचार व्हावा.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.