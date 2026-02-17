Kirit Somaiya : नाशिक महापालिकेत १८ हजार बोगस जन्मदाखल्यांचा महाघोटाळा; किरीट सोमय्यांचा खळबळजनक आरोप

नाशिक: मालेगावनंतर आता नाशिक महापालिकेतही बोगस जन्मदाखल्यांचा मोठा घोटाळा उघड झाल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी सोमवारी (ता. १६) केला. जुने जन्मदाखले ऑनलाइन नोंदणी करताना तब्बल १८ हजार दाखले संशयास्पद असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त करत प्रशासनावर थेट बोट ठेवले. राज्यभरात वर्षभरात दोन लाख ३३ हजार जन्म प्रमाणपत्र नोंदी रद्द करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला..सोमय्या यांनी सोमवारी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांची भेट घेऊन अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्यासह अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी नाशिकमधील जन्मनोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. शेख नायरा नुर मोहम्मद यांच्या कथित बोगस जन्म दाखल्याची प्रत त्यांनी पुरावा म्हणून सादर केली..मालेगावात तीन हजार ९७७ खोटे जन्म दाखले आढळले असून, चार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एक हजार ४४ जणांना आरोपी करण्यात आल्याची माहिती देत पुढील महिनाभरात २५ महापालिकांना भेट देऊन तेथील महापौरांना बोगस जन्मदाखल्यांबाबत माहिती देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..राजकीय पातळीवरही सोमय्या यांनी जोरदार टीका केली. टिपू सुलतान यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी ठणकावले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महाराष्ट्राशी गद्दारी केल्याचा आरोप करत भाजप अशा प्रकारची भूमिका कदापि सहन करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शरद पोंक्षे यांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त असल्याचे सांगत काही भागांत बांगलादेशी आणि मुस्लिम माफियांकडून त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..मंत्रालयात लाचखोरी मोठा कलंक, मला कल्पना नव्हती; मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्टच सांगितलं.डेटा विचारताच सोमय्या संतापलेमुंबईतील ८० टक्के फेरीवाले बांगलादेशी व मुस्लिम माफिया असल्याचा दावा केल्यानंतर माध्यमांनी संबंधित आकडेवारी व गृह विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर सोमय्या भडकले. ‘माध्यमांचा काही वन पॉइंट प्रोग्राम आहे का?’ असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. अकरा वर्षांत किती अनधिकृत बांगलादेशींना देशाबाहेर पाठवले, याबाबत विचारणा होताच त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आश्रय देणे हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग असल्याचा दावा करून त्यांनी वादाला नवे वळण दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.