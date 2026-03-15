Nashik Fire Audit Notice : नाशिक महापालिकेचा कडक इशारा; फायर ऑडिट न केल्यास इमारतींचा वीज-पाणीपुरवठा कापणार!

नाशिक: महापालिका हद्दीतील व्यावसायिक इमारतींना फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑडिटचा अहवाल प्रशासनाला सादर न करणाऱ्या आस्थापनांच्या इमारतींचा पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारत सील करण्याचा इशारा दिला आहे. .शासनाने राज्यात २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व सुधारित अधिनियम २०२३ व नियम २००९ हे लागू केले आहेत. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार विविध स्वरूपाची कार्यालये, आस्थापना तसेच इमारतींच्या वापराच्या अनुषंगाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे तसेच संबंधित उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अर्थात फायर ऑडिट अहवाल वर्षातून दोन वेळा सादर करणे बंधनकारक आहे. .त्यानुसार महापालिकेच्या अग्निशमन प्रतिबंधक विभागाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारत सील करण्याचा इशारा दिला आहे..या स्वरूपाची कारवाई केल्यानंतरही आग प्रतिबंधक उपाययोजना व संबंधित दाखला सादर न करणाऱ्या दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध म्हणून गुन्हा नोंदविल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत सक्षम कारावास व २० ते ५० हजारापर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिली..या इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारकशासकीय व निमशासकीय कार्यालये.हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोल पंप.रूग्णालये, मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम.शैक्षणिक इमारती (बहुमजली शाळा, कॉलेज, क्लासेस).व्यावसायिक इमारती (शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, ऑफिसेस)सार्वजनिक वापराच्या इमारती (नाट्यगृहे, सिनेमागृह)औद्योगिक इमारती व गोदाम.१५ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या रहिवासी इमारती.सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती.सर्व क्लासेसच्या इमारती.