Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत १३ वर्षांनी 'मेगा भरती'; कुंभमेळ्यासाठी अग्निशमन विभागात २४६ पदे भरणार

Government relaxes rules for Nashik fire department recruitment : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात २४६ पदांची भरती होणार असून, शासनाने आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: २०१२ मध्ये बूस्टर पंपावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आल्यानंतर महापालिकेत १३ वर्षांनी शासन नियमानुसार भरती होणार आहे. शासनाने कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर फक्त अग्निशमन विभागासाठी ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे २४६ पदांची भरती होणार आहे.

