Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत १३ वर्षांनी 'मेगा भरती'; कुंभमेळ्यासाठी अग्निशमन विभागात २४६ पदे भरणार

नाशिक: २०१२ मध्ये बूस्टर पंपावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आल्यानंतर महापालिकेत १३ वर्षांनी शासन नियमानुसार भरती होणार आहे. शासनाने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर फक्त अग्निशमन विभागासाठी ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे २४६ पदांची भरती होणार आहे..महापालिकेचा ७०७२ पदांचा पहिला आकृतिबंध मंजूर केला आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजार पदे विविध कारणांमुळे रिक्त झाले आहेत. महापालिकेला ब वर्ग दर्जा मिळालेला असल्याने २०१८ मध्ये १४ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध महापालिकेने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला. .परंतु अद्यापपर्यंत आकृतिबंध शासनाने मंजूर केलेला नाही. कोरोनामध्ये वैद्यकीय, आरोग्य व अग्निशमन विभागातील ७०६ पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली. भरतीसाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस सोबत करार करण्यात आला. भरती करताना आस्थापना खर्चाची अट काही काळासाठी शिथिल करण्यात आली होती परंतु ती वेळ निघून गेल्यानंतर भरती झाली नाही. .Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे वादात; 'क्लब टेंडरिंग'ची चर्चा, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची शक्यता.त्यामुळे आता कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती नियोजनासाठी शासनाने आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार अग्निशमन विभागात २४६ पदाची भरती होणार आहे. परवानगी देताना महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. नोकरभरतीची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर असून आस्थापना खर्च मर्यादेत ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना आहेत.