NMC News : केरळ राज्यामध्ये कोरोनाबाधित चार रुग्ण आढळल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने महापालिकांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना दिल्या.

त्याअनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी वैद्यकीय विभागाची बैठक घेत नाशिक रोड येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय व जुने नाशिकमधील डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. (Municipal Corporation is ready in background of Corona disease nashik news)