नाशिक

Nashik Municipal Corporation : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मनपा ॲक्शन मोडमध्ये; अस्वच्छता करणाऱ्यांना इशारा

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा आणि नदी स्वच्छता अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी शुक्रवारी (ता. ६) भारतनगर परिसराचा दौरा केला. सुमारे दीड तास चाललेल्या या दौऱ्यात त्यांनी स्वतः गल्लीबोळांत जाऊन स्वच्छतेची पाहणी केली आणि रहिवाशांशी संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या.

