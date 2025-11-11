Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत 'आरक्षण बदला'चा घाट! आमदारांसह ८ ते ९ प्रस्ताव दाखल

नाशिक: जानेवारीअखेर महापालिका निवडणुका पूर्ण होऊन लोकनियुक्त कारभार सुरू होणार आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीतच कोणाचे लक्ष जाणार नाही, अशा बेताने आरक्षण बदलाचे आठ ते नऊ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. याबाबत मात्र भूसंपादन विभागाने जिल्ह्यातील आमदारांचे प्रस्ताव असल्याने कानावर हात ठेवले आहेत. .२०२२ पासून नाशिक महापालिकेमध्ये प्रशासकीय कार्यकाळ सुरू आहे. यापूर्वी ८३० कोटी रुपयांची भूसंपादन प्रकरण चर्चेत आले होते. भूसंपादनसंदर्भात अद्यापही शासनाकडे तक्रारी प्रलंबित आहेत. चुकीच्या पद्धतीने केलेले भूसंपादन त्या वेळी राज्यभर गाजले. प्रशासकीय कार्यकाळातदेखील ५५ कोटी रुपयांचे भूसंपादन चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले. .यासंदर्भात गाजावाजा झाल्यानंतर काही प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रक्कम वर्ग करण्याचे थांबविण्यात आले. आता निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त कारभार सुरू झाल्यास अनेकांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. त्यामुळे प्रशासकीय कारकिर्दीमध्येच विकास आराखड्यामध्ये टाकण्यात आलेले आरक्षण बदलणे किंवा रद्द करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आठ ते नऊ प्रस्ताव आले आहेत..यात मखमलाबाद शिवारातील दोन, तर प्रत्येकी एक प्रस्ताव जिल्ह्यातील दोन आमदारांचा आहे. सातत्याने आरक्षण बदलाव करण्यासाठी दबाव येत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत जमिनीवरील आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी तातडीने पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळात पुन्हा महासभेवर सदर विषय येईल. त्यामुळे प्रशासनाकडूनच अशा प्रकारचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Ichalkaranji News: महसूल खात्यात वाढला लाचखोरीचा विळखा .आरक्षणाची संख्या ४६०२०१७ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यामध्ये व त्यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील शिल्लक आरक्षणाची एकूण संख्या ४६० च्या आसपास आहे. यातील काही आरक्षणे बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर झाले आहे. या संदर्भात अधिकाऱ्यानेदेखील दुजोरा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.