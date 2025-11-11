नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत 'आरक्षण बदला'चा घाट! आमदारांसह ८ ते ९ प्रस्ताव दाखल

Eight to nine proposals to alter land reservations submitted in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जमिनीचे आरक्षण बदलणे किंवा रद्द करण्यासंबंधी आमदारांसह आठ ते नऊ प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल झाले असून, यावर प्रशासकीय पातळीवर दबाव वाढला आहे.
नाशिक: जानेवारीअखेर महापालिका निवडणुका पूर्ण होऊन लोकनियुक्त कारभार सुरू होणार आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीतच कोणाचे लक्ष जाणार नाही, अशा बेताने आरक्षण बदलाचे आठ ते नऊ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. याबाबत मात्र भूसंपादन विभागाने जिल्ह्यातील आमदारांचे प्रस्ताव असल्याने कानावर हात ठेवले आहेत.

