Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपावर भाजपचे वर्चस्व! हिमगौरी आहेर-आडके यांचा अर्ज दाखल, पण 'ठाकरे' गटाच्या एन्ट्रीने लढत होणार

नाशिक: महापालिकेत भाजपने महापौर पदासाठी स्थायी समितीच्या पहिल्या महिला सभापती राहिलेल्या हिमगौरी-आहेर आडके यांचे नाव निश्चित केले. मंगळवारी (ता.३) अर्ज दाखल केला. महापौर पदासाठी त्यांचा एकमेव अर्ज असल्याने आहेर-आडके यांच्या महापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .परंतु, शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सीमा विशाल पवार यांनी अर्ज दाखल केल्याने बिनविरोध निवड होण्याचे दरवाजे बंद झाले आहे. उपमहापौर पदासाठी भाजपकडून मच्छिंद्र सानप यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला आहे. शिवसेनेनेही महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, माजी गटनेते विलास शिंदे व राहुल दिवे यांचा अर्ज दाखल केला..महापालिका निवडणुकीत १२२ जागांपैकी भाजपला ७२ जागा मिळाल्याने महापौर, उपमहापौरसह स्थायी समिती व विषय समित्यांवर भाजपची सत्ता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने या पदासाठी चुरस निर्माण झाली. ६ फेब्रुवारीला महापौर, उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मंगळवारी (ता. ३) दुपारी दोनपर्यंत वेळ होती. .भाजपने महापौर, उपमहापौर पदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी एका हॉटेलमध्ये बैठक बोलाविली. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठकीत नगरसेवकांना मार्गदर्शन करून बंद दाराआड नाव निश्चित केले. बैठकीनंतर महापालिकेच्या नगरसचिव विभागात अर्ज दाखल करण्यासाठी नगरसेवक दाखल झाले..महापौर पदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके यांनी दोन अर्ज दाखल केले. पहिल्या अर्जात शाहू खैरे सूचक तर प्रशांत दिवे अनुमोदक आहे. दुसऱ्या अर्जात सूचक म्हणून चंद्रकांत खोडे तर अनुमोदक म्हणून सुरेश पाटील आहेत. भाजपकडून महापौर पदासाठी एकमेव हिमगौरी यांचा अर्ज दाखल झाल्याने त्याच महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे बहुमत असल्याने बिनविरोध महापौर होईल असे सांगितले जात होते. .परंतु, उबाठा नेते व प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांच्या सूचनेवरून शिवसेना (उबाठा) कडून प्रभाग १५च्या नगरसेवक सीमा विशाल पवार यांनी दोन अर्ज दाखल केल्याने तूर्त बिनविरोध महापौर निवडीचे स्वप्न भंगल्याचे दिसून येत आहे. सीमा पवार यांच्या अर्जावर गटनेते केशव पोरजे व माजी उपमहापौर प्रथमेश गिते अनुक्रमे सूचक आहे तर अनुमोदक योगेश गाडेकर व वैशाली दळवी आहेत.....तर शिवसेनेचा उपमहापौरभाजपकडून उपमहापौर पदासाठी सानप यांचा एकमेव अर्ज असला तरी शिवसेनेकडून महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, माजी गटनेते विलास शिंदे व राहुल दिवे या तिघांनी या पदासाठी अर्ज दाखल केला. मुंबई, ठाणे महापालिकेच्या सत्तेच्या तडजोडीत नाशिकमध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे संकेत मिळत असून अशावेळी सानप यांचा अर्ज मागे घेऊन त्यांना स्थायी समिती सभापतीपद मिळू शकते. असे बोलले जात आहे. भाजप-सेना सत्तेची गणिते न जुळल्यास सानप यांची उपमहापौर पदावरील नियुक्ती निश्चित आहे..Sangli Mayor : सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला ठरला; भाजपचा महापौर, तर उपमहापौर राष्ट्रवादीच्या नावावर शिक्कामोर्तब ....तर उपमहापौरपदी तिदमे किंवा शिंदेउपमहापौरपद शिवसेनेला दिल्यास तिदमे व शिंदे यांच्यापैकी एकाच्या गळ्यात या पदाची माळ पडू शकते. शिवसेनेतही विरोधी पक्षनेते व गटनेतेपदाचा मार्ग मोकळा होऊन उपनेते अजय बोरस्ते विरोधी पक्षनेते, तर तिदमे किंवा शिंदे यांच्यापैकी एकाकडे गटनेतेपद जाऊ शकते. महिलेला संधी देण्याचा भाग म्हणून शिवसेनेत गटनेतेपदासाठी महिला आघाडीच्या नाशिक लोकसभा संघटक सुवर्णा मटाले यांचे नाव चर्चेत आहे..सानप यांचे दोन अर्जउपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांचे दोन अर्ज आहेत. पहिल्या अर्जात माजी महापौर रंजना भानसी सूचक व जुई शिंदे अनुमोदक आहेत. दुसऱ्या अर्जात छाया देवांग सूचक व रूपाली निकुळे अनुमोदक आहेत. प्रवीण तिदमे यांच्या अर्जात सूचक म्हणून हर्षदा गायकर, डॉ. पूनम महाले अनुमोदक; तर विलास शिंदे यांच्या अर्जात निवृत्ती इंगोले सूचक व कैलास मुदलियार अनुमोदक आहेत. राहुल दिवे यांच्या अर्जात ज्योती जोंधळे सूचक व आशा तडवी अनुमोदक आहेत.