Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपावर भाजपचे वर्चस्व! हिमगौरी आहेर-आडके यांचा अर्ज दाखल, पण 'ठाकरे' गटाच्या एन्ट्रीने लढत होणार

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेत भाजपने महापौर पदासाठी स्थायी समितीच्या पहिल्या महिला सभापती राहिलेल्या हिमगौरी-आहेर आडके यांचे नाव निश्‍चित केले. मंगळवारी (ता.३) अर्ज दाखल केला. महापौर पदासाठी त्यांचा एकमेव अर्ज असल्याने आहेर-आडके यांच्या महापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

