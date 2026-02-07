Nashik Municipal Corporation : नाशिकवर भाजप-शिवसेना युतीचा भगवा; हिमगौरी आहेर महापौर तर विलास शिंदे उपमहापौर!

नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक कालावधीसाठी सतराव्या महापौरपदी भारतीय जनता पक्षाच्या हिमगौरी आहेर-आडके यांची, तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे विलास शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाली. .बिनविरोधासाठी भाजपकडून झालेले प्रयत्न व विकासकामांना समान निधीच्या अटी-शर्तींवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सीमा पवार यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने आहेर, तर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील सत्तेच्या तडजोडीनंतर शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्यासाठी भाजपचे मच्छिंद्र सानप व शिवसेनेतील अंतर्गत वाद मिटल्यावर महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, तसेच राहुल दिवे यांनी माघार घेतल्याने शिंदे यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. महापालिकेच्या सभागृहात अकराला निवडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्याआधी भाजपचे नगरसेवक भगवे फेटे घालून एकाच वेळी सभागृहात पोहोचले. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे यांनी नगरसेवकांचे प्रवेशद्वारावर स्वागत करीत शुभेच्छा दिल्या. शिवसेनेचे नगरसेवक गटागटाने पोहोचले. शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या चेहऱ्यावर राजी-नाराजीचे नाट्य दिसून आले. .प्रक्रिया सुरू झाल्यावर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नगरसेवक पोहोचले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस- अपक्ष, तर प्रक्रिया सुरू झाल्यावर काँग्रेसचे तीन नगरसेवक पोहोचले. महापौरपदासाठी भाजपकडून आहेर-आडके व उबाठाकडून सीमा पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. अर्ज माघारीसाठी पंधरा मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. .भाजप गटनेत्यांसह महापौरपदाच्या उमेदवार आहेर, शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी बिनविरोधाची सभागृहाची परंपरा जपण्यासाठी अर्ज माघारी घेण्याची विनंती उबाठा गटनेते केशव पोरजे यांच्याकडे केल्यानंतर तत्काळ विनंतीला मान देऊन पवार यांनी अर्ज माघारी घेतला. त्यानंतर बिनविरोध निवडीची आहेर-आडके यांची घोषणा करण्यात आली. .उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेचे विलास शिंदे, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, राहुल दिवे, तसेच भाजपचे मच्छिंद्र सानप यांचा अर्ज होता. दिवे यांनी माघार घेतल्यानंतर तिदमे यांची विनवणी केल्यानंतर त्यांनीदेखील अर्ज माघारी घेतला. त्यानंतर शिंदे यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. निवडीनंतर भाजप गटनेते ॲड. श्याम बडोदे, शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते, उबाठा गटनेते केशव पोरजे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, गुरुमित बग्गा, कमलेश बोडके, शाहू खैरे, चंद्रकांत खोडे, डॉ. हेमलता पाटील यांनी नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौरांचे आभार मानले..शिवसेनेनंतर भाजपची माघारउपमहापौरपदावरून अंतर्गत धुमशान होते. नाराज झालेले महानगरप्रमुख तिदमे यांनी सहकाऱ्यांसोबत न बसता शेवटच्या बाकावर बसल्याने त्यांची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. तिदमे यांनी माघार घेतली नसती तर भाजपचे सानप यांनीदेखील निवडणूक लढली असती अशा वेळी बहुमतात असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी सानप यांच्या बाजूने हात वर करून मतदान करण्याचे नियोजन होते. तसे झाले असते तर शिवसेनेची नाचक्की झाली असती. तिदमे यांच्या माघारीनंतर सानप यांनी उपमहापौरपदाचा अर्ज मागे घेतला व शिंदे यांचा उपमहापौर बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला..स्थायीचा प्रस्ताव तहकूबमहापौर, उपमहापौर निवडीच्या सभेनंतर स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीसाठी तत्काळ सभा झाली; परंतु विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे राजकीय पक्षांच्या गटनोंदणीची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने तौलनिक संख्याबळाचा अधिकृत आकडा प्राप्त नाही. अधिकृत आकडा प्राप्त झाल्यानंतर स्थायी समिती व विषय समित्यांवरील नियुक्ती करण्याची मागणी केल्यानंतर स्थायीच्या सोळा सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महापौरांनी तहकूब केला..प्रवीण तिदमे राजीनामा देणारशिवसेना नाशिक महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी पक्षातील अन्याय व दुजाभावाला कंटाळून आपल्या पदासह नगरसेवकपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सोमवारी (ता. ९) ते आपला राजीनामा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे सादर करतील. त्यानंतर दुपारी साडेचारला नाशिक महापालिका आयुक्तांकडे नगरसेवकपदाचा राजीनामा देण्यात येणार आहे. पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेत वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत तिदमे यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यांच्या या निर्णयामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..Who Is Ritu Tawade: २९ वर्षांनंतर मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपचा महापौर, कोण आहेत रितू तावडे? .घराघरात राम केवळ नावाने नाही तर कामाने पोहोचविणार, शंभर दिवसांत सर्व नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन प्रभागांचा दौरा करेन. नाशिकचा विकास हाच ध्यास ठेवून सर्वांना बरोबर घेऊन काम करणार. समर्पित भावनेने शहराच्या विकासासाठी काम करेन. कुंभमेळा यशस्वी करून दाखवेन.-हिमगौरी आहेर-आडके, महापौरशहराचा विकास हाच ध्यास डोळ्यासमोर ठेवून भाजप-शिवसेना युती झाली आहे. केंद्र व राज्यात युतीची सत्ता असल्याने व आगामी सिंहस्थ कुंभमळ्याच्या अनुषंगाने विकासकामांना गती देऊन कुंभमेळा यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडू.-विलास शिंदे, उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.