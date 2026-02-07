नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिकवर भाजप-शिवसेना युतीचा भगवा; हिमगौरी आहेर महापौर तर विलास शिंदे उपमहापौर!

Unopposed Election of Nashik Mayor and Deputy Mayor : सातव्या पंचवार्षिक कालावधीसाठी सतराव्या महापौरपदी भारतीय जनता पक्षाच्या हिमगौरी आहेर-आडके यांची, तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे विलास शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाली.
Himgauri Aher Adke, Vilas Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
election
administration
Municipal Corporation

