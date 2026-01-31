नाशिक

Nashik Municipal Corporation : स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी चुरस; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या नाशिक मनपाचे गणित

Mayor and Deputy Mayor Election Scheduled on February 6 : नाशिक महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर त्याच दिवशी स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची नियुक्ती होणार असल्याने राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत.
नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकसाठी महापौर व उपमहापौरपदासाठी येत्या ६ फेब्रुवारीला निवडणूक होत असून, त्याच दिवशी स्थायी समितीच्या सदस्यांचीही नियुक्ती होणार आहे. पहिली महासभा महापौर निवडीची झाल्यानंतर लगेचच दुसरी सभा नवनियुक्त महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होऊन स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याने स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी फिल्डिंग लागली आहे.

