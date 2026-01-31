Nashik Municipal Corporation : स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी चुरस; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या नाशिक मनपाचे गणित

नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकसाठी महापौर व उपमहापौरपदासाठी येत्या ६ फेब्रुवारीला निवडणूक होत असून, त्याच दिवशी स्थायी समितीच्या सदस्यांचीही नियुक्ती होणार आहे. पहिली महासभा महापौर निवडीची झाल्यानंतर लगेचच दुसरी सभा नवनियुक्त महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होऊन स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याने स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी फिल्डिंग लागली आहे..सहा फेब्रुवारीला महापौर व उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पहिली महासभा महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी होईल; त्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .मंगळवारी (ता. ३) सकाळी अकरा ते दुपारी दोनपर्यंत महापौरपदासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येतील. महापौर, उपमहापौरांची निवड झाल्यानंतर लगेचच स्थायी समितीच्या सदस्यांसाठी दुसरी महासभा घेण्याचे नियोजन आहे. त्याप्रमाणे नगरसचिव विभागाने कार्यक्रम घोषित केला आहे. वास्तविक महापौर निवडीनंतर ते ठरवतील; त्यानुसार स्थायी समिती सदस्यांची घोषणा करण्यासाठी महासभा बोलाविली जाते. परंतु यंदा लगेचच सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे..नियुक्तीनंतर स्वतंत्र कार्यक्रममहापालिकेत आर्थिक प्रस्ताव मंजूर करण्याचे तसेच कर व दर ठरविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असतात. त्यामुळे स्थायी समितीवर सदस्य नियुक्ती होण्यासाठी फिल्डिंग लागली आहे. भाजपकडे बहुमत आहे. नियमानुसार स्थायी समितीवर १६ सदस्य नियुक्त करावे लागतात. महापौरपद महिला सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असल्याने स्थायी समिती सभापतिपदासाठी चुरस निर्माण झाली आहे. १६ सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर सभापतिपदासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम घोषित केला जाईल..महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कधी होणार? तारखेबाबत महत्वाची अपडेट समोर; प्रशासनाकडून नवा आदेश जारी .भाजपचे वर्चस्वमहापालिकेच्या सभागृहात पक्षीय सदस्य संख्येनुसार स्थायी समितीच्या १६पैकी भाजपचे दहा, शिवसेना ३, शिवसेना (उबाठा), दोन तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळणार आहे. १२२ सदस्यांच्या सभागृहात स्थायी समितीच्या १६ सदस्य नियुक्तीसाठी ७.६२५ चा कोटा आवश्यक आहे. भाजपला मिळालेल्या सदस्य संख्येनुसार दहा, २६ नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला तीन सदस्य स्थायी समितीवर पाठविता येणार आहे. पंधरा सदस्य संख्या असल्याने शिवसेनेला (उबाठा) दोन, तर चार सदस्य संख्या असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला उतरत्या क्रमानुसार एक जागा मिळणार आहे. काँग्रेस तसेच मनसेला स्थायी समितीवर जाता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.