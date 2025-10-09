Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत भरतीचा मार्ग मोकळा! कुंभमेळ्यासाठी आस्थापना खर्चाची अट शिथिल

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करत महापालिकेत पदांची भरती करण्यास परवानगी दिल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत. .टिसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) सोबत झालेल्या करारानुसार या कंपनी मार्फत भरती केली जाणार आहे. दिवाळीनंतर भरती प्रक्रियेला सुरुवात होईल अशी माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली..महापालिकेचा ७ हजार ०७२ पदांचा पहिला आकृतिबंध मंजूर आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजार पदे विविध कारणांमुळे रिक्त आहे. महापालिकेला ‘ब'' वर्ग दर्जा मिळाला असल्याने २०१८ मध्ये १४ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध महापालिकेने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला. परंतु, मागील अकरा वर्षापासून आजपर्यंत हा आकृतिबंध शासनाने मंजूर केलेला नाही. .यातच कोरोनामध्ये वैद्यकीय, आरोग्य व अग्निशमन विभागातील ७०६ पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली. भरतीसाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस सोबत करार करण्यात आला. भरती करताना आस्थापना खर्चाची अट काही काळासाठी शिथिल करण्यात आली होती. परंतु, तांत्रिक कारणांमुळे भरती झाली नाही..महापालिकेने शासनाकडे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या धर्तीवर अवधी मागितला. परंतु, नगरविकास विभागाने प्रस्ताव अमान्य केला. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती नियोजनाचा भाग म्हणून शासनाने आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली. त्यानुसार ५०९ पैकी तांत्रिक संवर्गातील ३४६ पदांना मंजुरी दिली आहे. रिक्त पदांच्या भरतीसाठी टिसीएसच्या अधिकाऱ्यांसोबत सोमवारी (ता. ८) बैठक झाली..Vidarbha Monsoon: नागपुरात एक हजार मिमीपार पाऊस; सप्टेंबरमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद.उत्पन्नाचे स्रोत बंधनकारकमहापालिकेला रिक्त पदांची भरती करण्यास परवानगी देताना उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, तसेच आस्थापना खर्च मर्यादेत ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.