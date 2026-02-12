Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंचा 'नाशिक फॉर्म्युला' ठरला! उपमहापौर आणि गटनेतेपदासाठी नवी रणनीती

नाशिक: महापालिकेत भाजपसोबत सत्तेत बसताना शिवसेनेतील अंतर्गत वादाने टोक गाठल्यानंतर त्यातून सुरू झालेल्या नाराजीनाट्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर तूर्त पडदा पडला आहे. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर उपमहापौरपद सव्वा वर्ष, तर गटनेतेपद एक वर्षासाठी दिले जाणार असल्याची माहिती पक्षाचे संपर्कनेते राम रेपाळे यांनी दिली. परंतु अंतिम निर्णय मुख्य नेते शिंदे हेच घेणार असल्याची पुस्ती जोडली..महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक ७२ जागा जिंकून एक हाती सत्ता मिळविली. परंतु मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरसह ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्तेची सूत्रे जमविताना नाशिकमध्ये शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले. उपमहापौरपद शिवसेनेला देण्यात आले. शिवसेनेत उपमहापौरपदासाठी विलास शिंदे यांच्यासह महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे व राहुल दिवे यांच्यासह सुवर्णा मटाले आदी इच्छुक होते. .परंतु शिंदे यांचा अर्ज कायम ठेवून तिदमे व दिवे यांनी सभागृहात उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. शिंदे पक्षात नवीन असल्याने व मागील टर्ममध्ये अनुक्रमे गटनेतेपद शिंदे यांच्याकडे, तर विरोधी पक्षनेते पद सलग पाच वर्षे उपनेते अजय बोरस्ते यांच्याकडे असल्याने अन्य नगरसेवकांना संधी मिळावी, अशी आग्रही मागणी होती. .परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतरही सभागृहात बोरस्ते व शिंदे यांना पदे देण्यात आल्याने विरोधाची धार तीव्र झाली. त्यावरून महानगरप्रमुख तिदमे यांनी नगरसेवकपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी केली, तर अन्य नगरसेवकांची त्यांना साथ मिळाली. याच संदर्भात सोमवारी (ता. १०) रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मलबार हिल येथील निवासस्थानी बैठक झाली. .बैठकीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार करण्यात आला व आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच शहर विकासाच्या दृष्टीने खोळंबलेली कामे, नागरिकांना दिलेली आश्वासन पूर्ण करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. या वेळी पदांच्या वाटपासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर पक्षाचे संपर्कप्रमुख राम रेपाळे यांनी माध्यमांशी बोलताना नियोजन स्पष्ट केले..हॉटेलमध्ये चालवलं जायचं सेक्स रॅकेट, ५०० तरुणी, १०० ग्राहक; दलाल २० हजार घेऊन तरुणींना द्यायचे ५ हजार.वर्षभरासाठी लांबणीवरकल्याण व ठाणे महापालिकेप्रमाणेच उपमहापौरपद सव्वा वर्षांसाठी, तर गटनेतेपद एक वर्षांसाठी असे पक्षाचे धोरण आहे. परंतु अंतिम निर्णय पक्षाचे मुख्य नेते शिंदे हेच घेणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. त्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून शिवसेनेंतर्गत सुरू असलेले नाराजीनाट्य तूर्त वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे मानले जात आहे..कल्याण, ठाणे महापालिकेत सव्वा वर्षासाठी उपमहापौरपद, तर वर्षभरासाठी गटनेते पदाचा फॉर्म्युला आहे. नाशिक संदर्भातील निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे घेतील.- राम रेपाळे, संपर्क नेते, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.