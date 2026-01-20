Nashik Municipal Corporation : पराभूत उमेदवारांच्या प्रभागातही होणार विकास; दादा भुसेंनी कार्यकर्त्यांना दिला मोठा शब्द

नाशिक: महापालिकेत शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार शिवसेना भवन मध्ये करण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी निवडणुकीत मतदारांना दिलेला प्रत्येक शब्द पाळू असे आश्वासन देताना नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी जनतेच्या कामात झोकून देण्याचे आवाहन केले..या प्रसंगी शिवसेना उपनेते जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, माजी खासदार हेमंत गोडसे, सह संपर्क प्रमुख चंद्रकांत लवटे, महानगर प्रमुख प्रवीण तिदमे, मामा ठाकरे, योगेश म्हस्के, शिवाजी भोर आदी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना भुसे म्हणाले, शहरातील मूलभूत सुविधा जसे की, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण या विषयांना प्राधान्य देऊन शिवसेनेची विकासाची भूमिका पुढे नेण्याचा निर्धार केला. जे उमेदवार निवडून आले नाहीत, ज्यांना पक्षाच्या वतीने उमेदवारी मिळाली नाही अशा सर्व उमेदवारांच्या देखील प्रभागातील विकास त्या-त्या उमेदवारांच्या अनुषंगाने शिवसेना पक्षाच्या वतीने सोडवल्या जातील, उमेदवारांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळण्याची जबाबदारी शिवसेनेची आहे. शिवसेना सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी लढणारी संघटना असून नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल..Mangalwedha News : शिवसेना नेत्याच्या भेटीमुळे मंगळवेढ्यात तिरंगी लढतीची शक्यता?.प्रश्न सोडविण्यासाठी सज्ज : बोरस्तेयावेळी बोलताना उपनेते व नगरसेवक अजय बोरस्ते म्हणाले, संख्येने कमी असलो तरी शिवसेनेचे नगरसेवक जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी व ते प्रश्न सोडवण्यासाठी सज्ज आहेत. जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाला पात्र ठरत नाशिक शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याचा संकल्प नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी यावेळी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.