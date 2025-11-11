Nashik Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांचे आरक्षण निश्चित! आज कालिदास कलामंदिरात सोडत प्रक्रिया पूर्ण

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांमध्ये आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया मंगळवारी (ता. ११) पूर्ण केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण काढले जाईल. कालिदास कलामंदिरात सकाळी अकराला आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे..नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण काढले जाणार आहे. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरला आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात येईल. .१७ ते २४ नोव्हेंबरदरम्यान आरक्षणावर हरकती व सूचनांसाठी मुदत असणार आहे. महापालिका मुख्यालयातील निवडणूक कक्ष तसेच विभागीय कार्यालयात या हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. आरक्षण सोडत काढण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली. सोमवारी (ता. १०) दुपारी ट्रायल घेण्यात आला. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षणाच्या चिठ्या काढल्या जाणार आहेत. .यापूर्वीच प्रभागरचना अंतिम करण्यात आली असून, त्यानुसार २९ प्रभाग चार सदस्यीय तर दोन प्रभाग तीन सदस्यीय अस्तित्वात आले आहेत. तीन सदस्यीय प्रभागांमध्ये प्रभाग क्रमांक १५ व प्रभाग क्रमांक १७ या प्रभागांचा समावेश आहे. प्रभागरचनेपाठोपाठ मतदार याद्या व आरक्षण सोडत काढली जात आहे. .नव्या कार्यक्रमानुसार १४ नोव्हेंबरला प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम मुदत आता २२ नोव्हेंबर असणार आहे. प्रारूप मतदार यादीवर दाखल हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून ६ डिसेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येतील. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..Maldives Airport: विमानतळ ठरेल समृद्धीचे प्रवेशद्वार; मोईझ्झू, भारताच्या सहकार्याने प्रकल्प पूर्ण.सोडतीचे थेट प्रक्षेपणसोडतीस आयुक्त मनिषा खत्री प्रमुख उपस्थित राहणार असून, संयोजन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर करीत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार सोडत प्रक्रियेदरम्यान पारदर्शक ड्रममधून चिठ्ठ्या काढण्यात येणार असून, एकूण ३१ प्रभागांमधील वेगवेगळ्या प्रवर्गातील आरक्षण निश्चिती या माध्यमातून केली जाणार आहे. आरक्षण सोडत ही प्रक्रिया सर्वांना बघण्यासाठी दोन मोठ्या एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट प्रसारित करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.