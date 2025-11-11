नाशिक

Nashik Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांचे आरक्षण निश्चित! आज कालिदास कलामंदिरात सोडत प्रक्रिया पूर्ण

Ward reservation release scheduled for November 11 in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया मंगळवारी (ता. ११) कालिदास कलामंदिरात पार पडली. आयुक्त मनिषा खत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते पारदर्शक ड्रममधून चिठ्ठ्या काढून अनुसूचित जाती, जमाती (महिला) आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांमध्ये आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया मंगळवारी (ता. ११) पूर्ण केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण काढले जाईल. कालिदास कलामंदिरात सकाळी अकराला आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

