Nashik Municipal Corporation : ओला-सुका कचरा वेगळा न केल्यास दंड! नाशिक महापालिकेची नागरिकांवर सक्तीची कारवाई

नाशिक: महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्याच दिवशी ओला व सुका कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या ३०० जणांना दंडाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. यात अठरा हजार ७०० रुपये दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा आहेत..केंद्र सरकारच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात असून सर्वेक्षणात देशात पहिल्या दहा शहरांमध्ये क्रमांक येण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न आहे. पहिल्या दहा शहरात नाशिकचा क्रमांक न येण्यामागे कचरा विलगीकरण होत नसल्याचे कारण सांगितले जाते. त्यामुळे आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कचरा विलगीकरण बंधनकारक केले आहे..पहिल्या टप्प्यात ओला व सुका असा विलगीकरण नसलेला कचरा स्वीकारू नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. ओला कचरा स्वतंत्र देण्यासाठी हॉटेल चालकांवर कारवाई देखील करण्यात आली. त्यानंतरही पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी होत नसल्याने कचरा विलगीकरणाची सक्ती करण्यात आली आहे..कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना तीनशे रुपये व्यावसायिकांकडून पाचशे तर हॉटेल्स, बार चालकांकडून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुल केला जाणार आहे. दंडाची रक्कम वसुल करण्याची जबाबदारी स्वच्छता निरीक्षक यांची राहणार आहे. ३० सप्टेंबरपासून सक्तीचे विलगीकरण व दंडात्मक कारवाई सुरु झाली आहे. त्यानुसार दंडाच्या नोटिसा विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांच्या माध्यमातून पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे..Pankaj Asia: महिला संरक्षण कायदा प्रभावी करा: डॉ. पंकज आशिया; जिल्हाधिकारी कार्यालयात योजनांचा आढावा .असा आहे दंडनागरिक- ३०० रुपयेव्यापारी, शासकीय आस्थापना- ५०० रुपयेहॉटेल्स, बार- पाच हजार रुपये.