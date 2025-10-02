नाशिक

Nashik Municipal Corporation : ओला-सुका कचरा वेगळा न केल्यास दंड! नाशिक महापालिकेची नागरिकांवर सक्तीची कारवाई

NMC Enforces Fines to Boost Waste Segregation Efforts : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नाशिक शहराला पहिल्या दहा शहरांमध्ये आणण्यासाठी महापालिकेने आता कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिक आणि व्यावसायिकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्याच दिवशी ओला व सुका कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या ३०० जणांना दंडाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. यात अठरा हजार ७०० रुपये दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा आहेत.

