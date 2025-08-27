नाशिक

Nashik Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग, नाशिक पालिका प्रभागरचनेवर हरकती दाखल

Draft Ward Structure of Nashik Municipal Councils Declared : नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आतापर्यंत १० हरकती दाखल झाल्या असून, मनमाड शहरातून सर्वाधिक आक्षेप नोंदवले गेले आहेत.
Election
Electionsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील पालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आतापर्यंत १० हरकती दाखल झाल्या असून, मनमाड शहरातून सर्वाधिक पाच हरकती प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. नागरिकांना प्रभागरचनेवरील हरकती व सूचना रविवार (ता.३१) पर्यंत नोंदविता येणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
Muncipal corporation
zilha parishad nashik
zilha parishad election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com