Nashik Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग, नाशिक पालिका प्रभागरचनेवर हरकती दाखल

नाशिक: जिल्ह्यातील पालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आतापर्यंत १० हरकती दाखल झाल्या असून, मनमाड शहरातून सर्वाधिक पाच हरकती प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. नागरिकांना प्रभागरचनेवरील हरकती व सूचना रविवार (ता.३१) पर्यंत नोंदविता येणार आहेत..राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची लगबग सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचे गट-गण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर महापालिका, पालिका आणि नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभागरचनेचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांची प्रभागरचना सोमवारी (ता. १८) जाहीर करण्यात आली. त्यात मनमाड, येवला, सिन्नर, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, इगतपुरी, सटाणा, भगूर, त्र्यंबकेश्वर व नांदगाव या पालिकांचा समावेश आहे..गेल्या आठवड्यात दाखल झालेल्या १० हरकतींमध्ये 'एका प्रभागातील भाग दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट करण्यात आल्याच्या' तक्रारी प्रमुख आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार रविवारपर्यंत हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..Vande Bharat Express: नांदेड मुंबई 'वंदे भारत' सेवा सुरू; जालन्यापासून सुटणाऱ्या रेल्वेचा विस्तार वास्तवात.हरकतींवर सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेदाखल हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होणार आहे. मात्र, हरकतींची संख्या जास्त असल्यास आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी या सुनावण्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे वर्ग करू शकतील. सुनावणीनंतर अंतिम प्रभागरचना निश्चित करून राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे..