नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: प्रशिक्षणाला दांडी मारणाऱ्या ४०० कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले; मनपाची नोटीस

400 Employees Skip Mandatory Election Training in Nashik : प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जवळपास अकरा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला ४०० कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली आहे. प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
Employees
Voting
awareness
Municipal election
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com