Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: प्रशिक्षणाला दांडी मारणाऱ्या ४०० कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले; मनपाची नोटीस

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जवळपास अकरा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला ४०० कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली आहे. प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली..१५ जानेवारीला महापालिकेच्या ३१ प्रभागांमध्ये मतदान होत असून १६ जानेवारीला निकाल घोषित केला जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेसह मतदानाचा टक्का वाढावा, जनजागृतीसाठी आदी निवडणूक विषयक कामे करण्यासाठी महापालिकेसह शासन, शालेय संस्था, निमशासकीय संस्थांचे जवळपास ११ हजार कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. .त्याअनुषंगाने केंद्राध्यक्ष, अधिकारी क्रमांक १, २ व ३ यांच्यासाठी महापालिकेच्या वतीने दादासाहेब गायकवाड सभागृह, कालिदास कला मंदिर व पंचवटी विभागातील सदाशिव भोरे नाट्यगृहात प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रशिक्षण सत्रांमध्ये सकाळ व दुपार सत्रात सह जिल्हाधिकारी अर्पिता ठुबे, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ व अभिजित नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले..सर्वच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना चार टप्प्यात प्रशिक्षण दिले जाणार असून, पहिला टप्पा २८ डिसेंबरला पार पडला. या प्रशिक्षणासाठी एकूण पाच हजार १०० कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्रशिक्षणाला ४०० कर्मचारी गैरहजर राहिले. या सर्व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून लेखी खुलासा मागविला आहे..Mahapalika Election: पुतीन अन् ट्रम्पही महाराष्ट्रात प्रचाराला येतील, संजय राऊतांची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका.प्रशिक्षणाला हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.- लक्ष्मीकांत साताळकर, उपायुक्त, महापालिका.