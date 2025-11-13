Nashik Municipal Election : प्रभाग आरक्षणापाठोपाठ महापौरपदाचे आरक्षण! नाशिक महापालिकेत 'रोटेशन'नुसार कोणाला संधी?

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यावर आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. रोटेशननुसार अनुसूचित जाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग महिलांसाठी महापौरपद आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून प्रभागरचना अंतिम करण्यात आल्यानंतर मतदारयादी विभाजनाचे काम सुरू झाले आहे. त्यासोबतच दोन दिवसांपूर्वी प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यात जवळपास १० विद्यमान नगरसेवकांना धक्का बसला तर अनेक जणांचे मतदारसंघ सुरक्षित राहीले. .प्रभागांच्या आरक्षणानंतर आता महापौरपदाचे आरक्षण काय राहील? याकडे लक्ष लागले आहे. २०१४ ते २०१७ या कालावधीसाठी नाशिकचे महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. आता अनुसूचित जाती किंवा महिला मागासप्रवर्गाला महापौर पदाची संधी मिळू शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी राज्यभरातील २६ महापालिकांचे महापौरांचे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे..आरक्षणाचा अहवाल सादरमहापालिकेच्या ३१ प्रभागांसाठी आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली. १७ नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी, त्यानंतर आरक्षण प्रक्रियेवर हरकती व सुचनांसाठी सात दिवसांचा कालावधी राहणार आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निकालासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेत प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. चार सदस्यांचे २९, तर तीन सदस्यांच्या अनुक्रमे १५ व १९ क्रमांकाच्या प्रभागात आरक्षण टाकल्यानंतर प्रशासनाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला आरक्षणाचा तक्ता अर्थात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार आयोगाकडून मान्यता घेऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर २ डिसेंबरला अंतिम आरक्षणे जाहीर केली जाणार आहेत..Sinhagad Road : अधांतरी सांगाड्यामुळे अपघाताचा धोका; सिंहगड रस्ता परिसरात अतिक्रमण विभागाकडून जुजबी कारवाई.आतापर्यंतचे महापौर आणि त्यांचे आरक्षणवसंत गिते (नागरिकांचा मागासवर्ग)अशोक दिवे (अनुसूचित जाती)डॉ. शोभा बच्छाव (महिला राखीव, सर्वसाधारण)दशरथ पाटील (सर्वसाधारण)बाळासाहेब सानप (नागरिकांचा मागासवर्ग)विनायक पांडे (सर्वसाधारण)नयना घोलप (अनुसूचित जाती)ॲड. यतीन वाघ (सर्वसाधारण)अशोक मुर्तडक (नागरिकांचा मागासवर्ग)रंजना भानसी (अनुसूचित जमाती)सतीश कुलकर्णी (सर्वसाधारण).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.