Nashik Municipal Election : प्रभाग आरक्षणापाठोपाठ महापौरपदाचे आरक्षण! नाशिक महापालिकेत 'रोटेशन'नुसार कोणाला संधी?

Step-by-step process begins for Nashik Municipal Elections : प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यावर आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. रोटेशननुसार अनुसूचित जाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग महिलांसाठी महापौरपद आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यावर आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. रोटेशननुसार अनुसूचित जाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग महिलांसाठी महापौरपद आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.

