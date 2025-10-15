Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू: २८ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार याद्या जाहीर होणार

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार २८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मतदार याद्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. मतदार यादी जाहीर करताना १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे..राज्यातील २७ महापालिकांच्या निवडणुका गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्यायालयात दाखल दाव्यामुळे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेशित करताना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मतदानाच्या निकालाससह निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशित केले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. .नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील एकूण ३१ प्रभागांच्या हद्दी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. ३१ प्रभाग चार सदस्यांचे तर तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग आहेत. प्रभाग क्रमांक १५ व १९ मध्ये प्रत्येकी तीन सदस्य असतील. प्रभागांच्या हद्दी निश्चित करण्यात आल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. मतदार यादी तयार करताना एक जुलै २०२५ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या मत ग्राह्य धरले जाणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांनुसार १४ ऑक्टोबरला मतदार याद्या कार्यक्रम जाहीर करणे, सहा नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या तारखेस अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीवरून महापालिकेच्या निवडणुकीकरिता तयार केलेली प्रारूप मतदार यादी हरकती व सूचना मागण्यासाठी प्रसिद्ध करणे, १४ नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी अंतिम तारीख आहे. .Mumbai : ठाकरे बंधूंसह मविआचे नेते पुन्हा निवडणूक आयोगाची भेट घेणार, पण शरद पवार अनुपस्थित.२८ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार याद्या आधी प्रामाणिक करून प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. चार डिसेंबरला मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून दहा डिसेंबरला मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.