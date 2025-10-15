नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू: २८ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार याद्या जाहीर होणार

State Election Commission Announces Voter List Schedule : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आल्या असून, मतदारांना आता मतदार यादीमध्ये आपले नाव तपासण्याची संधी मिळणार आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार २८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मतदार याद्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. मतदार यादी जाहीर करताना १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे.

