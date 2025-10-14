नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी मतदारयाद्यांच्या विभाजनाचा कार्यक्रम लवकरच; 'या' आठवड्यात होणार घोषणा

Nashik Municipal Election 2025: Ward-wise Voter Distribution : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना अंतिम झाल्यावर, आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २०२४ च्या विधानसभा मतदारयादीनुसार १३ लाख ६० हजार मतदारांचे प्रभागनिहाय विभाजन केले जाणार आहे.
Nashik Municipal Election

Nashik Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यक्रम मतदारयादी विभाजनाचा असून, २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारयादीनुसार १३ लाख ६० हजार मतदार राहतील. त्यानुसार ३१ प्रभागांमध्ये ४० ते ४५ हजार मतदारांना मतदान करता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
Muncipal corporation
Ward
voter list
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com