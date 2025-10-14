Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी मतदारयाद्यांच्या विभाजनाचा कार्यक्रम लवकरच; 'या' आठवड्यात होणार घोषणा

नाशिक: राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यक्रम मतदारयादी विभाजनाचा असून, २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारयादीनुसार १३ लाख ६० हजार मतदार राहतील. त्यानुसार ३१ प्रभागांमध्ये ४० ते ४५ हजार मतदारांना मतदान करता येणार आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या महापालिका निवडणूक प्रक्रिया जानेवारीअखेर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार अंतिम प्रभागरचना महापालिकेने जाहीर केली आहे. २०१७ प्रमाणे प्रभागरचना अंतिम करण्यात आली आहे. चार सदस्यांचे २९ प्रभाग व तीन सदस्यांचे प्रत्येकी दोन प्रभाग आहे. प्रभाग क्रमांक १५ व १९ हे दोन प्रभाग प्रत्येकी तीन सदस्यांचे आहेत. प्रभागांच्या हद्दी अंतिम झाल्यानंतर आता मतदारयाद्यांचे विभाजन केले जाणार आहे..साधारण याच आठवड्यात याद्या विभाजनाचा कार्यक्रम जाहीर होईल. २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. १ जुलैपर्यंत अद्ययावत याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन होईल. त्यामुळे प्रभागनिहाय मतदारांची संख्या वाढली आहे. साधारण ४० ते ४५ हजार मतदार एका प्रभागात असतील. शहरात महापालिकेचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात विभागीय अधिकारी व त्यांच्याकडील १२ कर्मचारी मतदार याद्यांचे विभाजन करतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली..Ahilyanagar Zilla Parishad : नेवासेत बाईपण भारी देवा! 'जिल्हा परिषदेत ७ पैकी ५ महिलांचे आरक्षण'; राजकीय आराखडे सुरू.इच्छुकांची दमछाकप्रभागनिहाय मतदारांची संख्या वाढणार असल्याने प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचताना इच्छुकांची दमछाक होणार आहे. सणाच्या निमित्ताने इच्छुकांकडून भेटवस्तू अथवा कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाते. विशेष करून नवमतदारांना आकर्षित केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.