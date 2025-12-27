Nashik Municipal Election : भाषण नको, फक्त संवाद! नाशिकचे इच्छुक उमेदवार आता भंडाऱ्यातून गाठताहेत मतदारांचे घर

प्रशांत भरवीरकर- नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता इच्छुकांकडून मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी आटापिटा सुरु झालेला आहे. यात गर्दी खेचण्यासाठी इव्हेंटसारखे प्रभावी माध्यम नसल्याने सध्या प्रत्येक प्रभागामध्ये इच्छुकांनी धार्मिक कार्यक्रमांचा धडाका लावला आहे. .यात देवदेवतांचा अधिक आसरा घेतल्याचे चित्र असून रोज संध्याकाळी प्रभागागणिक एक तरी भंडाऱ्याचे आयोजन होत आहे. त्यानिमित्ताने इच्छुक मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. लोक जमतात आणि अनेक विषयांवर चर्चा होतात, यात राजकीय चर्चा प्रामुख्याने होत असल्याने जवळपास सर्वच इच्छुक धार्मिक कार्यक्रमांवर जोर देत आहे..भंडाऱ्याच्या निमित्ताने लोक जमतात, ओळखी वाढतात आणि सहज संवाद घडतो. सुरुवातीला धार्मिक, सामाजिक विषयांवर चर्चा होत असली तरी हळूहळू चर्चा राजकीय वळण घेते. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, आगामी निवडणूक आणि संभाव्य उमेदवार यावर मुक्तपणे चर्चा होत असल्याने इच्छुकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळत आहे..राजकीय वातावरण तापत असताना इव्हेंटस हेच सध्या प्रचाराचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. त्यामुळे जवळपास सर्वच इच्छुकांनी इव्हेंटस आयोजित करण्याला अधिक प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे. श्री गणेश, श्री हनुमान, श्री महादेव, साईबाबा, श्री विठ्ठल-रखुमाई, आई दुर्गा, महालक्ष्मी, खंडोबा, दत्तात्रेय आदी देवतांच्या नावाने हे कार्यक्रम घेतले जात असून त्या निमित्ताने नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आहेत. एकूणच, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागागणिक इव्हेंटसचे वाढते प्रमाण हे शहरातील राजकीय हालचाली अधिक गतिमान करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे..या गोष्टींमुळे आहे प्रभावथेट मतदारांपर्यंत पोहचण्याची संधीधार्मिकतेमुळे मोठ्या प्रमाणात गर्दीऔपचारिक भाषणांऐवजी थेट संवादओळख, विश्वास आणि संपर्कावर जोर.सध्या प्रभागात इव्हेंट्स जोरातप्रत्येक प्रभागात जनसंपर्कासाठी इच्छुक वेगवेगळ्या योजना आखत आहेत. त्यात महिलांसाठीच्या कार्यक्रमाचा भरणा अधिक आहे. पैठणीचे कार्यक्रम तर प्रत्येक प्रभागात होत असून दिवसाआड एखादा मनोरंजनाचा कार्यक्रम असतोच. यात साईबाबा भंडारा, माहेरची पैठणी, गाण्यांचे कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भजनाचे कार्यक्रम तसेच कीर्तन, प्रवचनदेखील ठेवण्यात येत आहे. .Nagpur Municipal Election : युतीत शिंदेसेनेला हव्यात २२ जागा; शिवसेनेच्या नेत्यांनी केले स्पष्ट.सध्या श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरित्राचा सात दिवसांचा, चार दिवसांचा कार्यक्रम बऱ्याच ठिकाणी होत आहे. येथे सर्व देवीदेवता, स्वामींच्या काळच्या प्रसंगाचे यथार्थ चित्रण दाखवण्यात येते. लोकांमध्ये या कार्यक्रमांची अधिक क्रेझ दिसते..सध्या कीर्तन, प्रवचनांच्या प्रचंड भरपूर आहेत. रोजच एखादा तरी कार्यक्रम असल्याने आमचा मुक्काम पुढील १५ दिवस नाशिक शहरामध्येच आहे.- संतोष महाराज झोमण, कीर्तनकार, कुर्णोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.