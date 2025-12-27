नाशिक

Nashik Municipal Election : भाषण नको, फक्त संवाद! नाशिकचे इच्छुक उमेदवार आता भंडाऱ्यातून गाठताहेत मतदारांचे घर

Religious Fervor in Nashik Wards: A New Tool for Political Outreach : नाशिकमधील प्रभागांमध्ये आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या भंडारा व धार्मिक कार्यक्रमांत नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत असून, या माध्यमातून इच्छुकांकडून जनसंपर्क साधला जात आहे.
campaigning

campaigning

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रशांत भरवीरकर- नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आता इच्छुकांकडून मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी आटापिटा सुरु झालेला आहे. यात गर्दी खेचण्यासाठी इव्हेंटसारखे प्रभावी माध्यम नसल्याने सध्या प्रत्येक प्रभागामध्ये इच्छुकांनी धार्मिक कार्यक्रमांचा धडाका लावला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
environment
Event
Campaign
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com